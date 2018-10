Dunia Internasional Didorong Buat Aturan Khusus Soal Napi Lanjut Usia

KEMENTERIAN Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mendorong dunia internasional untuk melahirkan aturan khusus tentang standar perlakuan khusus bagi tahanan dan narapidana lanjut usia (lansia). Hal tersebut ditargetkan dengan adanya komitmen bersama dengan nama “The Jakarta Rules” melalui pertemuan Internasional bertajuk Penanganan Narapidana Lanjut Usia yang digelar di Hotel Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta, Rabu (17/10).

Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly menjelaskan penanganan narapidana lansia penting karena adanya potensi kerentanan yang dialami mereka hingga berimplikasi pada 'kesakitan ganda' selain kesakitan karena hilang kebebasan untuk bergerak.

“Harapan saya pertemuan ini ditindaklanjuti sebagai pedoman internasional atau sebagai alat analisis yang tepat dan akurat bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan terhadap penanganan narapidana lansia sedunia,” kata Yasona.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Sri Puguh Budi Utami, menjelaskan tumbuhnya populasi lansia dan bertambahnya usia harapan hidup di pelbagai masyarakat dunia telah melahirkan population aging atau aging society, yakni melonjaknya proporsi jumlah lansia dibandingkan dengan jumlah kelompok muda. Hal itu, menurut dia, berimplikasi pula terhadap tingginya jumlah narapidana lansia yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) Indonesia.

“Saat ini jumlah tahanan dan narapidana lansia yang tersebar di seluruh Indonesia adalah 4.408 orang. Kebutuhan hadirnya aturan khusus tentang standar perlakuan bagi narapidana dan tahanan lansia sudah dianggap urgen sebagai bagian dari kelompok rentan,” beber Sri.

Pertemuan ini sendiri diikuti oleh 160 orang peserta terdiri dari perwakilan delegasi negara sahabat, yakni Jepang, Singapura, Thailand, Korea, Vietnam, Kamboja, Malaysia, Laos, dan Filipina. Masing-masing negara akan memaparkan tentang konsep perlakuan narapidana dan tahanan lansia di tiap-tiap negara.

Selain negara-negara delegasi, pertemuan ini juga mengikutsertakan perwakilan dari The Asia Foundation (TAF), International Committee of The Red Cross (ICRC), International Criminal Investigative Training Asistance Program (ICITAP), dan United Nations Office Drugs and Crime (UNODC).

“Harapanya dari forum ini akan menghasilkan The Jakarta Statement, sebagai momentum pemantik lahirnya The Jakarta Rules sebagai regulasi peningkatan perlindungan terhadap para narapidana lansia berlandasakan prinsip-prinsip penegakan hak asasi manusia,” pungkas Sri.(OL-5)