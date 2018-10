Pemprov NTT dan Plan Luncurkan Dua Proyek Sanitasi

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Yayasan Plan Internasional Indonesia (YPPI) meluncurkan dua proyek sanitasi total berbasis masyarakat di Kupang, Rabu (17/10).

Dua proyek itu yakni Women and Disability Inclusive Wash and Nutrition Project (Winner) dan Water for Women Project (WfW).

Kedua proyek itu juga diluncurkan di Nusa Tenggara Barat, didanai The Australian Department of Foreign Affair and Trade (DFAT) Jakarta dan Embassy of Kingdom of Netherlands.

Direktur Eksekutif Yayasan Plan International Indonesia Dini Widiastuti menyebutkan Winner dan WfW merupakan bentuk dukungan Plan terhadap pemerintah dalam upaya pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), terutama pada tujuan keenam yakni 'Air bersih dan sanitasi untuk semua.'yang antara lain menyebutkan per 2030, setiap negara diharapkan telah mempu mewujudkan 100 persen akses untuk penduduk.

"YPII juga berupaya menjamin akses sanitasi yang setara dan berkelanjutan bagi semua pihak terutama bagi kelompok marginal sehingga berkontribusi pada upaya pemerintah dalam mengurangi angka stunting atau masalah gagal tumbuh pada anak sesuai tujuan ke-3 SDGs yakni menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia,"

ujarnya.

Menurut Dini, peluncuran proyek WfW dan Winner merupakan kegiatan awal untuk memperkenalkan kedua proyek tersebut sebelum diterapkan di kabupate

Dengan demikian, sehingga semua pihak yang akan terlibat memiliki pemahaman yang sama terkait tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, peserta juga mendapatkan informasi terkait target, strategi pelaksanaan proyek serta mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan terkait pembangunan sanitasi di NTT.

Dia juga berharap Pemerintah Provinsi NTT memberikan dukungan penuh melalui pelaku pembangunan sanitasi yang ada, sehingga NTT dapat lebih cepat menuju kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam akses sanitasi serta masalah stunting atau gagal tumbuh pada anak dapat dikurangi. (OL-2)