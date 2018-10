BPK Umumkan Pemenang Film Kawal Harta Negara 2018

Badan Pemeriksaan Keuangan RI bekerja sama dengan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) menggelar Malam Penghargaan Festival Film Kawal Harta Negara (FFKHN) tahun 2018, Selasa (16/10) malam di Pusat

Perfilman Haji Usmar Ismail (PPHUI), Jakarta. Melalui FFKHN yang telah diadakan untuk yang kedua kalinya, BPK meminta dukungan partisipasi dari masyarakat.

"BPK berusaha terus menerus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang tugas dan wewenang BPK sehinggga masyarakat jadi tahu dan peduli atas peran dan kerja BPK untuk mengawal harta negara," kata Ketua BPK RI, Moerhamadi Soerja Djanegara.

Acting Director of USAID Indonesia's Office of Governance, Rights, and Resilience, Anders Mantius mengungkapkan, upaya-upaya koopertif ini sangat penting dalam upaya meningkatkan pengawasan publik, transparansi, dan mencegah terjadinya korupsi di masa depan.

Ketua Dewan Juri, Slamet Rahardjo menyebut ia dari FFKHN 2018, juri tidak mencari yang menang dari cinematografi. "Ini (FFKHN) nafasnya apresiasi, yang paling benar memahami BPK secara sinematografi," kata dia.

Total ada 208 karya film dan video yang ikut serta dalam Festival Film Kawal Harta Negara 2018. Dari 208 peserta, ada delapan pemenang yang telah dipilih dewan juri.

1. Kategiri Film Fiksi Pelajar

Judul: Tulak Balak

Karya: Dhea Amelia O - Re_Ndole Production SMKN 2 Pati, Jawa Tengah

2. Kategori Film Dokumenter Pelajar

Judul: Kihung (Jalan Menikung)

Karya: M Erwin -MM Production SMKN 5 Bandar Lampung

3. Kategori Citizen Journalism Pelajar

Judul: Pelatihan untuk Desa

Karya: Adi Prayitno - SMK N 1 Karanggayam

4. Kategori Citizen Journalism Umum/Mahasiswa

Judul: Miris, Taman Kota di Sidrap Penuh Sampah

Karya: Roedy Hartono - Sidrap, Sulawesi Selatan

5. Pitching Forum Kategori Fiksi

Judul: Sepeda Tua

Karya Nugroho Prasetyo - Telkom University

6. Pitching Forum Kategori Dokumenter

Judul: Kereta Api Perintis

Karya: M Fadel Pratama - UIN Ar-Raniry

7. Penghargaan Khusus Film Dokumenter Pendek Kategori Umum/ Mahasiswa

Judul: Berburu Rente Kebondalem

Karya: Wildan Aji Saputra - Swadesi Institute

8. Penghargaan Khusus Film Fiksi Pendek Kategori Umum/ Mahasiswa

Judul: Paga Nagari

Karya: Tri Hayatul Idha - Mayor Films. (OL/1)