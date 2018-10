CCTV Canggih Dipasang di Titik Rawan Tawuran

DINAS Komunikasi, Informasi, dan Statistik DKI Jakarta akan memasang 50 unit kamera pengawas (CCTV) di titik rawan tawuran.

"CCTV tersebut dilengkapi dengan spesifikasi terbaru. Ada infrared, bisa zoom in dan zoom out, bisa me-rekam dan menyimpan. Pokoknya the best CCTV," kata Pelaksana Tugas Kepala Diskominfotik DKI Jakarta Atika Nur Rahmania di Gedung DPRD DKI Jakarta, kemarin.

Dengan kemampuan itu, kamera pengawas bisa tetap berfungsi pada malam hari. Gambar yang dihasilkan pun berwarna, bukan hitam-putih, sehingga kamera bisa menangkap detail yang kecil, misalnya warna pelat nomor kendaraan.

"Jangankan nomor kendaraan, warna pelat nomor, apakah itu warna merah atau pelat nomor milik TNI-Polri juga bisa terbaca dengan jelas," terang Atika.

Kamera tekonologi terbaru itu, sambungnya, untuk menggantikan kamera lama yang masih banyak kekurangan. Selama ini, kamera CCTV hanya menayangkan gambar secara realtime, tapi tidak bisa direkam. Selain itu, tidak dilengkapi infrared sehingga tak mampu menangkap objek di malam hari karena minim cahaya.

Atika menyampaikan hal itu saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2019 bersama Komisi A DPRD DKI. Dalam pengadaannya, Diskominfotik DKI mengajukan anggaran sebesar Rp6 miliar untuk sewa bandwith dan saluran, penyediaan storage, hingga tiang CCTV.