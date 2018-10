Capaian Panen Kedelai Meleset

AREAL tanaman kedelai yang ditanam di Purbalingga, Jawa Tengah mencapai 8.350 hektare (ha) dari target 10 ribu ha. Dari luas itu, yang berhasil dipanen sebanyak 5.743 ha dengan hasil 8.591 ton atau rata-rata mencapai 1,49 ton per ha.

Kepala Dinas Pertanian (Dintan) Purbalingga Lily Purwati mengatakan dari target luas areal kedelai 10 ribu ha, areal yang telah tertanam 83,5%.

“Dari luasan 8.350 ha ­tanaman kedelai, sudah ada 5.743 ha yang memasuki panen. Jumlah panenan mencapai 8.591 ton atau sekitar 1,49 ton setiap ha,” jelas Lily saat panen raya kedelai di Desa Kedungbenda, Kecamatan Kemangkon, Selasa (16/10).

Kecamatan terluas yang menanam kedelai, jelasnya, yaitu Kecamatan Kemangkon. Di sana areal kedelai luasnya mencapai 1.162 ha. “Program penanaman kedelai itu dibantu pemerintah. Bantuan benih mencapai 50 kg per ha, kemudian pupuk organik 4 liter per ha dan rhizobium 250 gram per ha,” kata Lily.

Sementara itu, Plt Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi mengatakan keta-hanan pangan terus digalakkan, salah satunya ialah dengan menanam kedelai. “Kami terus mendorong agar sektor pertanian didorong untuk menciptakan ketahanan pangan,” ujarnya. (LD/N-3)