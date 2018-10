Agar Hasil Penelitian Bermanfaat, Perguruan Tinggi Harus Punya 'Teaching Factory'

PERGURUAN tinggi idealnya memiliki teaching factory sehingga hasil-hasil penelitian bisa dihilirisasi dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Ini diungkapkan Dekan fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret (UNS), Ari Handono Ramelan di sela-sela International Conference on Advanced Materials for Better Future (ICAMBF) 2018 di Kota Surakarta, Jawa Tengah, Selasa (16/10).

Ari mengatakan, di luar negeri program pembelajaran berorientasi produksi dan bisnis sudah lama diterapkan. Salah satunya oleh University of Science and Technology, Taiwan. "Perguruan tinggi tersebut bahkan sudah tidak lagi memikirkan publikasi ilmiah. Bagi mereka yang penting dan utama adalah hilirisasi hasil penelitian," katanya.

Ari berharap, UNS dalam waktu dekat bisa menuju ke arah itu. Terlebih saat ini kegiatan penelitian di perguruan tinggi itu sangat banyak. Termasuk penelitian di bidang advanced materials dan teknologi nano yang menjadi bahasan pada ICAMBF 2018.

Menurut Wakil Rektor I UNS, Sutarno, hilirisasi hasil penelitian dapat meningkatkan nilai tambah pada sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. "Getah karet misalnya. Kalau hanya dijual sebagai bahan mentah sangat murah. Tetapi, jika diolah harganya bisa berkali-kali lipat," ujarnya. (X-11)