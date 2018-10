Venom Bertahan di Puncak Box Office

FILM adaptasi komik Venom dari Sony Pictures masih mantap di posisi teratas box office selama akhir pekan kedua penayangan (12-14 Oktober 2018). Pendapatan kotor film ini melebihi film-film besar lain yang juga sedang beredar, seperti A Star is Born, First Man, Goosebumps 2, Bad Times at El Royale, dan Smallfoot.

Menurut catatan comScore dan Box Office Mojo, Venom menambah pendapatan kotor US$105,4 juta atau sekitar Rp1,6 triliun (Rp15.248) dari bioskop seluruh dunia sejak Jumat hingga Minggu (14/10). Total pendapatan selama 10-13 hari tayang adalah US$378,1 atau Rp5,76 triliun.

Dari pasar internasional, termasuk Indonesia, total pendapatan lebih banyak, yaitu mencapai US$235,3 juta atau sekitar Rp3,58 triliun.

Dari pasar domestik AS-Kanada, pendapatan kotornya mencapai US$142,8 juta. Jika angka ini masih bertambah dan mencapai US$180 juta, capaian komersial Venom untuk pasar domestik akan melebihi film-film adaptasi komik seperti X-Men Origins: Wolverine, Captain America: The First Avenger, dan MIB 3.

Sementara itu, First Man (Universal) dan Goosebumps 2: Haunted Halloween (Sony) membuka akhir pekan pertama tayang di AS-Kanada (12-14 Oktober) dengan pendapatan kotor imbang, mencapai US$16 juta atau Rp243,97 miliar.

Namun dari lingkup internasional, First Man lebih unggul dengan nilai komersial US$8,6 juta, sedangkan Goosebumps 2 mencapai US$3,7 juta.

Bad Times at El Royale (Fox) membuka akhir pekan pertama dengan lebih kecil, yaitu US$7,22 juta dari domestik dan US$4 juta dari internasional.

Untuk film-film dari pekan sebelumnya, A Star is Born (Warner Bros) masih di posisi atas mengekor Venom. Selama akhir pekan kedua tayang (12-14 Oktober) di sejumlah negara (tidak termasuk Indonesia), film ini menambah pendapatan kotor US$48,2 juta. Total pendapatan menjadi US$135,3 juta atau Rp2,06 triliun.

Smallfoot (Universal) juga mengekor di bawahnya setelah First Man. Film ini menambah pendapatan US$23,8 juta sehingga total mencapai US$110,2 juta atau sekitar Rp1,68 triliun. (Medcom/OL-2)