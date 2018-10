Pelita Jaya Menang di Laga Perdana IBL

KLUB Pelita Jaya tampil perdana di turnamen pramusim Indonesia Basketball League (IBL) 2018, kemarin, di Solo, Jawa Tengah. Di laga pembuka, mereka sukses dengan menundukkan klub Pacific Caesar Surabaya dengan skor 83-36.

Poin terbanyak Pelita Jaya dicetak Adhi Pratama Prasetyo Putra dengan 18 poin, disusul Respati Ragil Pamungkas 16 poin, dan Amin Prihantono 14 poin.

Dominasi permainan Pelita Jaya sudah terlihat di kuarter pertama. Mereka unggul 25-5, dengan Respati Ragil Pamungkas yang menyumbang sembilan poin.

Pacific mencoba melawan dan bangkit di kuarter kedua. Kendati tampil lebih baik jika dibandingkan dengan kuarter pertama, Pacific tetap tertinggal di akhir babak kedua.

Pacific tidak mampu menahan aksi big man Pelita Jaya, khususnya Adhi Pratama Prasetyo Putra, yang sudah mencetak 14 poin di kuarter kedua.

Poin yang diraih Pelita Jaya semakin jauh meninggalkan Pacific di kuarter ketiga hingga di kuarter keempat, tim asuhan Johanis Winar tersebut menurunkan pemain lapis kedua.

Dari catatan statistik, Pelita Jaya lebih baik daripada Pacific Caesar di semua lini. Namun, yang paling mencolok ada di paint area.

Pelita Jaya mencetak 30 point in the paint, kemudian berhasil mengumpulkan 58 rebound, serta 11 poin dari second change.

Meski penguasaan bola Pacific cukup bagus, mereka rendah dalam hal penyelesaian akhir. Field goals Pacific hanya 23% (14/60).

Mereka juga kesulitan memasuki paint area Pelita Jaya karena dijaga barisan big man seperti Adhi, Valentino Wuwungan, Tri Hartanto, dan Ponsianus Nyoman Indrawan.

“Kami punya banyak pemain muda tahun ini. Jadi, kami ingin memberi mereka kesempatan di turnamen ini. Ternyata mereka bagus, bisa menunjukkan kemampuan. Rookie juga kami beri waktu bermain agar lebih percaya diri,” kata Johannis.

Di sisi lain, bagi pencinta basket nasional, Johannis Winar tak asing lagi. Dia menjadi sosok yang sukses merebut gelar juara kompetisi basket nasional semasa jadi pemain dan juga pelatih. (Beo/R-3)