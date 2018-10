TKN Jokowi-Ma'ruf Bangun Narasi Kebaikan dan Capaian Kinerja

DIREKTUR Komunikasi politik Tim Kampanye Nasional Jokowi-Amin, Usman Kansong mengatakan bahwa dalam menyampaikan informasi pihak TKN menyiapkan tiga narasi untuk Pilpres 2019. Yang utama, yakni membangun narasi kebaikan dan keberhasilan pencapaian.

"Kalau kami punya tiga konsep, yaitu ada narasi yang kita sampaikan adalah narasi kebaikan. Misalnya menyampaikan data-data kemajuan ekonomi yang kita capai dari pemerintahan Jokowi," ujar Usman di Posko Cemara Nomor 19, Jakarta, Senin (15/10).

Kemudian Usman menjelaskan bahwa selama ini pihak TKN Jokowi-Amin beberapa kali mengadakan diskusi di Posko Cemara untuk menyampaikan narasi atau sebuah informasi terhadap awak media.

"Yang kedua kami pun membangun kontra narasi. Soal kebohongan dan hoaks masa kita diamkan. Kita jawab itu dengan kontra narasi. Tapi kita juga gunakan data," terang Usman.

Usman kemudian mencontohkan soal kabar yang disampaikan calon wakil presiden Sandiaga Uno yang mengatakan harga nasi ayam atau chicken rice di Singapura lebih murah dibandingkan di Indonesia.

"Seperti harga chicken rise yang lebih murah di singapura itu kan kekeliruan. Namun kami sajikan data bahwa Singapura adalah salah satu negara dengan tingkat kemahalan tertinggi di dunia. Jadi dengan kontra narasi pun kita sajikan data," kata Usman

Lanjutnya Usman menyebutkan bahwa konsep ketiga narasi yang disajikan oleh TKN Jokowi-Amin adalah narasi alternatif.

"Kami membangun narasi alternatif. Kita menggaungkan keberhasilan Asian Games misalnya. Ini kan sebetulnya milik kita semua, jadi kenapa itu tidak coba gaungkan kalau Indonesia hebat dan punya reputasi internasional." ujar Usman

Hal seperti itu yang coba dibangun menurut Usman. "Itu yang coba kita bangun, tapi disana kan menyerangnya dengan sisi negatif. Game of thrones yang disampaikan melalui pidato pak Jokowi kan kreatif," imbuh Usman.

Pidato yang disampaikan Jokowi pada pembukaan agenda tahunan IMF-World Bank di Nusa Dua Bali menurut Usman Membuat sebuah narasi yang gampang dicerna.

"Selain itu, pidato beliau tidak menyinggung atau melukai pihak lain. Tetapi ada pihak yang melihat Game of Thrones sebuah kekerasan. Out of context itu," ujarnya

Game of Thrones menurut Usman adalah salah satu film serial terbaik, dan meyayangkan ada pihak yang melihat sisi negatif dari pesan pidato yang disampaikan Jokowi.

"Itu strategi kita untuk membangun narasi kebaikan dan keberhasilan pencapaian yang sudah kita lakukan dan yang akan kita lakukan tetapi kita tidak boleh tinggal diam akan hoaks, kita jawab dengan kontra narasi, kita ajak seluruh masyarakat siapapun untuk bangga dengan Indonesia. Itu kan bagus buat persatuan," pungkas Usman. (OL-4)