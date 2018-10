Pangeran Harry dan Meghan Markle nantikan Anak Pertama

Pangeran Harry dan Meghan Markle menanti kehadiran anak pertama mereka. Markle memberitahu kabar gembira itu kepada Ratu Elizabeth II dan anggota kerajaan lainnya pada saat pernikahan Putri Eugenie.

Kabar itu disampaikan setelah kedua pasangan itu mendarat di Sydney, Australia, untuk kunjungan internasional pertama mereka sejak mengikat janji suci pada Mei lalu.

Pihak istana Kensington dalam pernyataan persnya mengatakan "pasangan duke dan duchess of sussex sangat gembira mengumumkan kehamilan The Duchess of Sussex dan diperkirakan lahir pada musim semi 2019."

"Pasangan ini berterima kasih atas dukungan yang mereka terima dari semua pihak di dunia sejak pernikahan mereka bulan Mei lalu dan gembira untuk berbagi berita bahagia ini ke publik," ujar pernyataan itu yang disitat dari Dailymail.

Kabarnya Markle berencana mengajak ibunya pindah dari Amerika Serikat guna membantunya menjaga sang bayi. Informasi dari California mengatakan sang ibu Doria Ragland mengambil kelas mengurus bayi di Pasadena guna menyambut cucunya.

Sebuah sumber mengatakan Meghan tidak ingin menyewa pengasuh guna mengurus anaknya

Pangeran Harry dan istrinya terlihat berpegangan tangan ketika tiba di Harbour Ciry, Senin pagi setelah menempuh penerbangan Qantas A380 dari London ke Sydney melalui Singapura. (M-3)