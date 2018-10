PARTAI Gerindra membantah Pidato Prabowo Subianto yang menyebut "Make Indonesia great again" merupakan duplikasi dari ide Presiden Donald Trump yang menggemakan gagasan "Make America Great Again" saat maju dalam Pilpres AS. Gerindra menganggap seruan Prabowo tersebut merupakan pembakar semangat agar Indonesia Bangkit, Indonesia Jaya dan Indonesia menang.

"Kata-kata tentu saja bisa sama bahwa ada versi bahasa Inggrisnya seperti itu, tetapi inti pesannya adalah bagaimana Indonesia Bangkit, Indonesia Jaya dan Indonesia bisa menang," kata Ketua DPP Gerindra Haposan Batubara di Jakarta, Senin (15/10).

Ia menegaskan apa yang disampaikan Prabowo tidak serta merta menyamakan Prabowo dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

"Bahwa semangat yang dibawa oleh Trump kepada warga Amerika dengan menggaungkan Make America Great again, di Indonesia Pak Prabowo mengajak masyarakat untuk bangkit, jaya dan menang karena kita punya itu di masa lalu yang saat ini hilang terutama karena arus ekonomi neoliberal," jelas Haposan.

Saat ini, dalam berbagai persoalan bangsa, lanjut Haposan, pemerintah memang memiliki persoalan serius dalam bidang ekonomi yang berdampak pada ketersediaan lapangan pekerjaan, pemerataan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia yang melimpah dan keadilan serta kemakmuran untuk semua warga masyarakat.

"Jadi pesannya menurut saya adalah bagaimana Pak Prabowo ingin memastikan kita harus bangkit, kita harus jaya dan kita harus menang," pungkas Haposan.

Diketahui, Prabowo sempat mengucapkan perkataan "Indonesia First, Make Indonesia Great Again" dalam pidatonya di rapat kerja nasional (Rakernas) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) 2018, Kamis (11/10) lalu.

Perkataan tersebut hampir mirip dengan slogan yang digunakan Donald Trump dalam Pemilu Presiden AS yang lalu.(OL-5)