Indonesia Perkuat Kapasitas Palestina di Bidang Obat dan Makanan

PEMERINTAH Indonesia melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) membantu Palestina dalam pengembangan kapasitas bidang obat dan makanan. Kepala Badan POM Penny K Lukito menjelaskan sejalan dengan kebutuhan Palestina, maka program akan difokuskan pada berbagi pengetahuan terkait pengawasan obat.

"Penguatan kapasitas mencakup pengelolaan obat dan makanan mulai dari produksi, impor dan ekspornya. Kerja sama ini dalam multiyears, bagaimana Palestina membangun sistem penguatan pengawasan untuk obat dan makanan," terang Penny seusai membuka pelatihan internasional bertema "Strengthening Cooperation in The Field of Drug Control Through Knowledge Sharing" yang berlangsung pada 15-19 Oktober di Jakarta, Senin (15/10).

Dukungan yang diberikan, terang Penny, meliputi pengembangan kapasitas obat-obatan dan fungsi rutinisasi makanan antara lain kontrol uji klinis, pemasaran, rilis vaksin, pengujian laboratorium, farmakovigilans dan pengawasan secara teknis.

Menurut Penny, dari dukungan yang diberikan, diharap akan terbuka kerja sama di bidang ekonomi terutama pengembangan industri obat dan makanan serta pengembangan pasar untuk ekspor dan impor. Para partisipan dari Palestina, imbuhnya, juga akan berkunjung ke industri farmasi diantaranya PT. Kimia Farma untuk melihat pembuatan vaksin mengingat Indonesia merupakan salah satu produsen vaksin terbesar.

"Kita berharap kapasitas dan peran Palestina semakin meningkat di forum internasional untuk bidang obat dan makanan termasuk akses mereka terhadap obat dan makanan yang lebih mandiri," tukas Penny.

Pada kesempatan yang sama, First Secretary Diplomat Kedutaan Besar Palestina Muammar Milhem mengatakan Indonesia telah memberi dukungan bagi Palestina dari segi politik dan saat ini telah terjalin juga kerja sama antara Indonesia dan Palestina dalam bidang obat dan makanan.

"Saya berharap kerjasama ini sukses bagi kedua negara," ujarnya.(OL-5)