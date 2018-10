Menlu Palestina Puji Dukungan Indonesia

MENTERI Luar Negeri Palestina, Riyadh Almaliki, menyatakan dukungan dan solidaritas Indonesia sangat penting untuk keberlanjutan perjuangan rakyat Palestina.

"Kami masih hidup dalam okupasi selama 51 tahun terakhir. Saya ucapkan terima kasih atas cinta dan solidaritas untuk Palestina," ungkap Menlu Almaliki dalam acara Walk for Peace and Humanity: Solidaritas untuk Palestina di Bundaran HI, Jakarta, kemarin.

Acara ini merupakan bagian dari pekan solidaritas untuk Palestina yang sudah dimulai di Bandung sejak Jumat (12/10). Kemarin, selain diikuti sebanyak 1.000 peserta, acara jalan bersama ini dihadiri pula oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhri, serta perwakilan Gubernur DKI Jakarta dan para tokoh lintas agama.

Kegiatan itu dimulai dari Wisma Mandiri 2 di Jalan Kebon Sirih dan finis di Bundaran HI. Perjalanan menempuh jarak 2 km dengan waktu tempuh sekitar 25 menit.

"Yang Anda lakukan di sini akan dilihat di Palestina. Setiap rumah akan menyaksikannya betapa Indonesia peduli," tegas Almaliki.

Ia mengatakan Palestina juga sangat senang ketika Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020. Indonesia akan resmi mengisi kursi DK-PBB tersebut sejak 1 Januari 2019.

Sementara itu, Menlu Retno mengatakan perjalanan menuju Monumen Selamat Datang ialah simbol langkah solidaritas, dukungan, dan komitmen Indonesia bersama Palestina menuju tujuan negara Palestina yang merdeka.

Pekan solidaritas

Walk for Peace and Humanity merupakan bagian dari rangkaian Indonesian Solidarity Week for Palestine yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri RI pada 13-17 Oktober 2018, bertepatan dengan kunjungan Menlu Palestina ke Indonesia.

Selama satu minggu, Indonesian Solidarity Week for Palestine diisi berbagai kegiatan yang melibatkan pemerintah, lembaga internasional yang menangani pengungsi Palestina, LSM kemanusiaan, para tokoh lintas agama, filantropi, dan masyarakat Indonesia.

Kegiatan ini ialah bagian dari dukungan penuh Indonesia untuk Palestina yang terus ditunjukkan dalam setiap kesempatan, misalnya pada pertemuan internasional dan juga melalui bantuan kemanusiaan dan perdamaian, serta dengan program peningkatan kapasitas dan kerja sama ekonomi.

"Palestina selalu berada dalam setiap napas diplomasi Indonesia," jelas Menlu RI.

Pada Sabtu (13/10), Menlu RI, Menlu Palestina, dan Wali Kota Bandung juga telah meresmikan Palestine Walk, taman sepanjang 80 meter di pusat kota Bandung yang menggambarkan dukungan dan sebagai pengingat agar semangat perjuangan mendukung kemerdekaan Palestina tetap beresonasi di hati masyarakat Indonesia. Menlu Almaliki selain itu juga berkesempatan berdiskusi dengan ratusan pelajar di Museum Konferensi Asia Afrika di Bandung.

Menlu RI dan Menlu Palestina direncanakan melakukan pertemuan konsultasi bilateral Indonesia- Palestina yang pertama pada Selasa (16/10) untuk menerjemahkan hubungan baik kedua negara menjadi kerja sama konkret.

Selama kegiatan ini, Menlu Almaliki juga akan berdiskusi dengan para tokoh masyarakat, pemuka lintas agama, dan filantropi Indonesia, serta dijadwalkan untuk melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Joko Widodo dan DPR. (Ant/X-11)