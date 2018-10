Kuliner Khas di Tempat Bersejarah

PESTA kuliner aneka masakan bercita rasa khas Yogyakarta ini disajikan di ujung Jalan Malioboro Kota Yogyakarta, tepatnya di halaman Grand Inna Garuda Hotel Yogyakarta, minggu lalu. Lokasinya memang sangat indah, di jalan yang sangat bersejarah, bersebelahan dengan bangunan yang pernah digunakan Pang­lima Besar Jenderal Soedirman dalam mengarungi kisah-kisah heroiknya.

Kampung Jogja ini hanya dapat dinikmati setiap Sabtu malam, mulai pukul 18.30 hingga 21.30 WIB. Hanya dengan Rp98 ribu nett/orang, pengunjung dapat menikmati semua hidangan yang tersedia. All you can buffet dinner.

Menu yang disajikan pun sudah pasti sangat Jogja, antara lain mi jawa keraton, ingkung ayam dan nasi gurih mbok cumplung, aneka ikan bakar pantai depok, aneka sate, pecel, gudangan, dan angkringan serta berbagai jenis wedang khas Yogyakarta. Tidak hanya memanjakan lidah dengan suguhan yang enak, pengunjung Kampung Jogja ini juga diajak menikmati permainan musik orkes keroncong yang tampil selama Anda menikmati suasana santai di Kampung Jogja. Musik ini seperti mengingatkan kembali tentang indahnya masa lalu di Yogyakarta.

Di tempat ini, pengunjung juga tidak terusik oleh para pengamen maupun tidak perlu khawatir dengan ulah nakal pedagang. “Tempatnya nyaman dan sajiannya enak,” kata Widodo asal Pacitan yang kebetulan sedang mengantar keluarganya berkunjung ke Malioboro.

Menurut dia, dengan konsep all you can eat, sekeluarga dapat merasakan berbagai masakan yang bercita rasa Yogyakarta. “Sama dengan asal kami di Pacitan, kami juga punya sayur lodeh, punya mi jawa, tetapi yang di sini rasanya berbeda. Ini rasa masakannya orang Jogja,” katanya.

Hal senada juga disampaikan Rolf Olssen, warga negara Swedia yang sedang berwisata di Yogyakarta. Menurut dia, dengan Kampung Jogja ini, dapat merasakan sebenarnya kuliner khas Yogyakarta dan beragam jenis. “Good taste,” katanya. (AU/N-1)