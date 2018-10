La Furia Roja Berpeluang Melanjutkan Dominasi

TIM nasional Spanyol akan menjamu Inggris di Estadio Benito Villamarin dalam lanjutan kompetisi Nations League A Grup 4, Selasa (16/10) dini hari. Hasil apapun yang ditorehkan skuat La Furia Roja tetap tak mempengaruhi fakta lolosnya mereka ke semifinal.

Pasalnya, Tim asuhan Luis Enrique belum terjegal dalam dua laga terakhir. Kemenangan 2-1 kontra Inggris dan 6-0 kontra kroasia menghantarkan La Furia ke puncak klasemen dengan perolehan enam poin yang sekaligus memastikan tiket semifinal.

Sebaliknya, Inggris kini masih terpuruk di posisi kedua dengan hanya mengantungi satu poin dari hasil imbang tanpa gol melawan Kroasia pada Sabtu (13/10) lalu. Kemenangan menjadi harga mati bagi skuat The Three Lions mengingat Kroasia yang juga mengantungi satu poin masih memiliki peluang yang sama dengan mereka.

Menilik sejarah pertemuan kedua tim, The Three Lions masih unggul dengan mengantongi 12 kemenangan dan 4 imbang dalam 26 laga tatap muka, sementara 10 sisanya menjadi milik La Furia. Namun, dengan ketangguhan La Furia saat ini, misi kemenangan The Three Lions tampaknya bakal sulit diwujudkan.

Sejak ditukangi Enrique pada Juli lalu, La Furia Roja masih belum terjegal, termasuk saat mengalahkan Inggris di pertemuan Nations League perdana mereka September lalu. Bahkan, Sergio Ramos dan kolega sukses memperpanjang tren kemenangan saat menaklukkan Wales 4-1 di pertandingan persahabatan yang berlangsung pekan lalu.

The Three Lions sejatinya juga mengantungi modal positif. Meski tak secemerlang Spanyol, namun mereka masih belum tumbang di dua laga terakhir. Satu kemenangan dengan skor 1-0 melawan Swiss di laga persahabatan, September lalu, dan hasil imbang 0-0 kala berjumpa Kroasia menjadi bekal bagi skuat asuhan Gareth Southgate.

Meski demikian, Southgate merasa masih perlu menemukan skema permainan yang lebih tangguh mengingat kuatnya rival mereka kali ini. Pelatih berusia 48 tahun itu pun mengisyaratkan akan melakukan rotasi pada timnya di laga kali ini.

Terkecuali bagi Marcus Rashford masih menjadi andalan dalam menggebrak lini pertahanan Spanyol. Pemain nomor 11 tersebut tampil apik dengan membukukan dua gol saat melawan Spanyol dan Swiss, meskipun dirinya tampil mandul di laga kontra Kroasia.

"Saya benar-benar senang, Rashford berada di daerah itu untuk mendapat peluang mencetak gol dan penampilannya secara umum saat pertandingan berlangsung menjadikannya sebagai sebuah ancaman. Dia mencetak dua gol untuk kami bulan lalu dan kami sangat mencintainya, sehingga dia akan mengambil lebih banyak peluang untuk bermain," ujar Southgate.

"Yang lebih penting bagi saya adalah kami menciptakan peluang yang bagus dan semakin maju kami, maka mereka akan menyelesaikannya dengan baik. Kami harus memastikan itu terjadi," lanjutnya. (express.co.uk/OL-5)