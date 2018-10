Musim Dingin akan Datang, Semangat Annual Meetings Bali Menghangatkan

MENTERI Keuangan Sri Mulyani memberikan pidato sekaligus menandai telah tuntas dan berhasilnya Indonesia dalam penyelenggaraan pertemuan tahunan Internasional Monetary Fund (IMF) World Bank Annual Meetings 2018 di Bali.

Maroko akan menjadi tuan rumah berikutnya pada tahun 2021 mendatang. Sri Mulyani mengucapkan selamat kepada mereka, dengan segala pesan baik dari Bali.

“Musim dingin akan datang di AS, Cina, Jepang, dan Eropa. Musim dingin akan datang ke sana. Kami ingin memberi Anda sebuah cinta yang hangat, dan semangat dari Bali untuk menciptakan perlindungan terhadap musim dingin di sana. Tolong pertahankan semangat konferensi dari Bali agar kita bisa bertahan di musim dingin. Semoga bertahan lama sampai kita lalui musim dingin hingga selamat,” ujar Menkeu di Nusa Dua, Bali, Minggu (14/10).

Selama 12 tahun menghadiri forum Annual Meetings ini, kata Sri Mulyani, dirinya belum pernah mendengar ada tuan rumah yang menyampaikan pidato dengan begitu sederhana dan mengena seperti Presiden RI Joko Widodo. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato eksentrik dengan menganalogikan ketidakpastian ekonomi global seperti perang dalam film Game of Thrones.

“Belum pernah saya dengar tuan rumah yang menyampaikan dengan begitu sederhana, fokus, relevan, dan di luar dari biasa (out of the box). Ada efek wow-nya di situ yang luar biasa,” tuturnya.

Menurut Menkeu, pidato tersebut mengandung semangat multilateralisme dan koordinasi. Persoalan mengenai perang dagang dan koordinasi itu lah yang dibahas para pemimpin negara selama seminggu ini.

“Saya tidak tahu, apakah itu menjadi pengingat bahwa ini akan menjadi persoalan yang relevan bagi seluruh negara di dunia,” imbuhnya.

Pidato tersebut, lanjut Menkeu, peringatan bagi semua bahwa ada risiko yang harus dihadapi bersama untuk bisa mengatasinya dengan baik.

“Ada banyak persoalan pembangunan yang relevan dibahas. Bagi Indonesia, ada pembicaraan mengenai modal manusia, bencana, pembiayaan, teknologi digital, pembiayaan hijau dan sukuk syariah, perubahan iklim, Bali Fintech, dan risiko lain yang harus dihadapi bersama,” ungkapnya.

Dia juga berterima kasih kepada semua pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam perhelatan para pembuat kebijakan ekonomi dari 189 negara anggota IMF. Pun dengan semua jajaran yang telah membantu kesuksesan sehingga tidak ada keluhan dari acara ini.

Bagi Sri Mulyani, semua amat mengesankan. Acara ini memberi Indonesia suatu panggung untuk menampilkan betapa indah, beragam, ramah, dan mengesankannya Indonesia. Hal ini bisa dilihat mulai dari seniman, penari, UMKM, BUMN, hotel tempat penyelenggaraan acara, semua bekerja sama dengan baik.

“Saya ucapkan terima kasih kepada semua peserta. Terima kasih. Anda betul-betul merepresentasikan Indonesia dengan cara yang baik. Lalu semua delegasi juga memulai acara dengan bela sungkawa dan dukungannya. Pernyataan dukungan terhadap wilayah terdampak bencana memotivasi kami untuk lebih membangun kembali kehidupan di Lombok, Palu-Donggala. Kami akan teruskan semangat itu sampai kami memulihkan wilayah terdampak,” tukas Sri Mulyani.(OL-5)