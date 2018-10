Proteksionisme Tidak Akan Menguntungkan Pihak Manapun

NEGARA-negara telah mengubah sikapnya ke arah proteksionisme sejak AS mulai kembali kepada kondisi normalnya. Gubernur Bank of Japan Haruhiko Kuroda mengatakan atensi lebih harus diberikan terhadap pergerakan proteksionisme saat pertumbuhan ekonomi kini mulai saling bergantung.

“Kebijakan proteksionis tidak pernah menguntungkan bagi siapa pun. Ini menjadi penting untuk melanjutkan dialog internasional akan perang dagang,” ujar Kuroda saat Seminar G30 di Nusa Dua, Bali, Minggu (14/10).

Seminar ini diselenggarakan Wakil Perdana Menteri Singapura Tharman Shanmugaratnam yang merupakan ketua G30. Selama diskusi, para pemimpin keuangan berbagi pandangan soal perselisihan perdagangan dan meningkatnya proteksionisme.

Bagi Jepang, dengan adanya proteksionisme, pertumbuhan ekonomi akan semakin tidak merata. Ekonomi akan menghadapi pemulihan jangka panjang yang didorong oleh domestik dan inovasi. GDP diperkirakan akan meningkat menjadi 3%. Meski demikian, consumer price indeks Jepang mengalami penurunan akibat pengetatan ekonomi global.

“Kami akan memperkuat kebijakan melanjutkan pelonggaran moneter,” imbuh Kuroda.

Sepakat, Gubernur Bank Sentral Tiongkok Yi Gang menekankan ketegangan perdagangan akan mengguncang ekonomi global secara signifikan. Negara-negara harus bekerja sama menuju solusi konstruktif. Tiongkok pun bersedia untuk menyelesaikan ketegangan dengan AS.

Permintaan agar negara-negara saling bekerja sama ini dia ungkapkan setelah Menteri Keuangan AS Steve Mnuchin menepis kekhawatiran bahwa deretan perdagangan AS-China akan mengancam ekonomi dunia.

Mnuchin mengatakan langkah Washington DC merupakan upaya untuk mendorong hubungan perdagangan yang lebih seimbang dengan Beijing untuk kepentingan semua orang. Hal serupa pun sebelumnya pernah disampaikan oleh pimpinan The Fed New York John C Williams.

Namun, Yi Gang mengatakan pada pertemuan gubernur bank sentral dalam seminar G20, perselisihan perdagangan akan mengarah pada situasi tidak ada satupun yang menang. Perwakilan pemimpin negara yang dia temui selama di Bali pun telah melapor kepadanya tentang dampak negatif perang dagang.

Dana Moneter Internasional (IMF) pekan ini juga telah memangkas proyeksi pertumbuhan global menjadi 3,7% karena meningkatnya ketegangan perdagangan.

Yi setuju dengan revisi ini, dan mengatakan ketegangan perdagangan telah menciptakan ekspektasi negatif dan ketidakpastian, serta mengganggu pasar. Sebab, dalam share ekspor yang mereka lakukan secara total, 45% merupakan infrastruktur (dari pemerintah), 45% berasal dari sektro swasta, dan UMKM sebesar 10%.

AS telah vokal tentang defisit perdagangan barangnya dengan Tiongkok, tetapi Yi menunjukkan AS memiliki surplus perdagangan jasa besar senilai US$40 miliar per tahun dengan Tiongkok. Surplus ini, kata Yi, telah tumbuh sekitar 20% per tahun.

Tiongkok, lanjutnya, akan terus menekan dengan membuka industri layanannya terutama sektor keuangan. Negara mereka juga bersiap untuk perang dagang yang berkepanjangan. Mereka percaya sistem multilateral berbasis aturan akan tetap bekerja, demikian pula globalisasi, keunggulan kompetitif dan perdagangan bebas.

Konsumsi domestik dan pelayanan jasa akan menjadi penggerak dan porsi eksternal akan semakin kecil. Transaksi berjalan mereka pada semester pertama juga menunjukkan defisit, sehingga untuk sepanjang tahun, transaksi mereka akan di bawah 1% dari PDB di 2018.

Tiongkok masih memiliki instrumen kebijakan seperti suku bunga dan imbal hasil obligasi 10 tahun, menurun dari 4% di awal tahun menjadi 3,6%. Arah sikap kebijakan mereka tetap kebijakan moneter yang pruden dan netral.(OL-5)