Sri Mulyani: Baru Kali Ini Pidato Tuan Rumah Amat Menggugah

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati punya resume panjang Soal kariernya di lembaga Bretton Woods, Bank Dunia. Ia sudah rutin mengikuti Pertemuan Tahunan IMF-World Bank sejak 2004 di berbagai belahan dunia sebagai bagian dari Bank Dunia, delegasi Indonesia, maupun tuan rumah.

Namun, diakui Sri Mulyani, pertemuan tahun ini meninggalkan kesan mendalam baginya. Salah satunya ialah pidato Presiden Joko Widodo yang eklektik dan mengena tempo hari.

"Belum pernah saya mendengar pidato tuan rumah yang begitu simpel, begitu fokus, relevan, dan out of the box," aku Sri Mulyani dalam jumpa pers penutupan acara tahunan tersebut di BICC, Nusa Dua, Minggu (14/10).

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo mengutip serial populer Game of Thrones dalam pidatonya di puncak acara pertemuan tahunan Kamis lalu.

Presiden bahkan mengutip jargon terkenal dari film itu yakni 'Winter is Coming'.

Rupanya bukan hanya Sri Mulyani, Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim juga berpendapat serupa. Baginya, ancaman musim dingin yang dihadapi dunia saat ini adalah hilangnya rasa solidaritas dan kesetaraan di dunia dalam menghadapi berbagai tantangan global.

Kim merasa tergugah dengan semangat solidaritas yang ditunjukkan masyarakat Indonesia dalam menangani bencana.

"Saya belum pernah melihat lembaga nonprofit yang sangat terorganisir dalam mengani bencana seperti di Indonesia," ucap Jim yang membuka pidato penutupannya dengan menyampaikan belasungkawa.

Ia menegaskan Bank Dunia akan selalu membuka diri bagi Indonesia dalam membantu pemulihan pascabencana. (OL-2)