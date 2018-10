Walk for Peace and Humanity: Jalan Bersama untuk Kemerdekaan Palestina

GUNA memperkuat solidaritas dan memperdalam pemahaman masyarakat luas terhadap kontribusi dan peran Indonesia bentuk perjuangan kemerdekaan Palestina, Kementerian Luar Negeri menggelar acara Walk for Peace and Humanity. Acara jalan bersama ini merupakan rangkaian dari Indonesian Solidarity Week for Palestine. Untuk rute jalan bersama ini dimulai dari Wisma Bank Mandiri 2 Kebon Sirih menuju Bundaran HI, Jakarta.

“Kita berjalan bersama pagi ini untuk tunjukan bahwa Palestina tidak akan pernah sendiri dalam perjuangannya mendapatkan kemerdekaan. Mimpi Palestina adalah Mimpi Indonesia juga,” tegas Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, dalam sambutannya pada acara Walk for Peace and Humanity, Minggu (14/10).

Jalan bersama juga diikuti Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al Maliki, Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhri, para tokoh lintas agama dan masyarakat, serta lebih dari 2.000 masyarakat Indonesia. Menlu Retno pun berjalan bersama pejabat dan masyarakat yang hadir sekitar 2 km hingga titik akhir di Monumen Selamat Datang Bundaran HI.

“Jalan menuju monumen selamat datang menjadi simbol langkah solidaritas, dukungan dan komitmen Indonesia bersama Palestina menuju tujuan kita, agar dapat mengucapkan selamat datang kepada negara Palestina yang merdeka,” ujar Menlu RI.

Selama satu minggu, 'Indonesian Solidarity Week for Palestine' akan diisi oleh berbagai kegiatan yang melibatkan pemerintah, lembaga internasional yang menangani pengungsi Palestina (UNRWA), LSM Kemanusiaan, para tokoh lintas agama, filantropis dan masyarakat Indonesia.

Kegiatan ini diharapkan mampu menggemakan dukungan Indonesia dari berbagai latar budaya, keyakinan, maupun sosio kultural bagi perjuangan Palestina.

”Palestina selalu ada dalam setiap nafas diplomasi Indonesia,” jelas Menlu RI.

Pada Sabtu (13/10), Menlu RI, Menlu Palestina, dan Wali Kota Bandung telah meresmikan Palestine Walk, taman sepanjang 80 m di pusat kota Bandung yang menggambarkan dukungan dan sebagai pengingat agar semangat perjuangan mendukung kemerdekaan Palestina tetap beresonansi di hati masyarakat Indonesia. Menlu Maliki juga berkesempatan berdiskusi dengan ratusan pelajar di Museum Konferensi Asia Afrika.

Menlu RI dan Menlu Palestina direncanakan melakukan pertemuan konsultasi bilateral Indonesia-Palestina pertama, Selasa (16/10) mendatang.

Pertemuan ini untuk menerjemahkan hubungan baik kedua negara menjadi kerja sama konkret. Selama kegiatan ini, Menlu Maliki juga akan berdiskusi dengan para tokoh masyarakat, pemuka lintas agama dan filantropis Indonesia, serta dijadwalkan untuk melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden RI Joko Widodo dan DPR RI.(OL-5)