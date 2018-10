Menlu Retno Sebut Indonesia Satu Dukung Palestina

ACARA Walk for Peace and Humanity: Solidaritas untuk Palestina di Bundaran HI, Minggu (14/10), adalah bentuk dukungan Pemerintah Indonesia untuk kemerdekaan Palestina.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebutkan Pemerintah dan rakyat Indonesia bersatu padu mendukung kemerdekaan Palestina.

"Kita satu mendukung kemerdekaan Palestina. Atas nama pemerintah RI. Saya ucapkan selamat datang," kata Retno.

Retno menjelaskan bahwa dalam minggu ini Indonesia menyelenggarakan pekan solidaritas untuk Palestina.

"Kita di sini untuk satu indonesia. Satu Palestina," serunya

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Palestina Riyadh Almaliki berterima kasih atas acara solidaritas ini. Almaliki mengatakan apa yang terjadi di sini pasti akan dilihat rakyat Palestina.

"Terima kasih mengundangku minggu ini untuk solidaritas untuk Palestina. Kami telah menyaksikan cinta dan solidaritas untuk Palestina," ujar Almaliki pada acara 'Walk for Peace and Humanity: Solidaritas untuk Palestina' di Bundaran HI, Minggu (14/10).

"Saya menikmati jalan 20 menit ini. Saya ucapkan trimakasih untuk kalian karena ikut acara ini," imbuhnya.

Acara ini merupakan bagian dari pekan solidaritas untuk Palestina yang sudah dimulai di Bandung pada Jumat (12/10).

Untuk Minggu, sebanyak 1.000 peserta mengikuti acara jalan bersama ini. Selain diikuti Menlu Retno dan Menlu Almaliki, juga hadir perwakilan Komisi 1 DPR RI, perwakilan Gubernur DKI Jakarta, siswa-siswi SMA dan SMK.

Acara 'Walk for Peace and Humanity: Solidaritas untuk Palestina' dimulai dari Wisma Mandiri 2 di Jalan Kebon Sirih dan finis di Bundaran HI. Perjalanan menempuh jarak 2 km dengan waktu tempuh sekitar 25 menit.

Almaliki melihat acara dukungan dan solidaritas ini, penting. "Minggu ini acara yang penting. Karena kami masih hidup dalam okupasi dalam 51 tahun trakhir. Saya trimakasih karena telah memberi kami udara segar ini dari Jakarta ke Palestina."

"Yang Anda lakukan di sini akan dilihat di Palestina. Setiap rumah akan menyaksikannya betapa Indonesia peduli," tutupnya.

Pada acara itu, juga ditampilkan hiburan oleh Cokelat, Opick, Akustik 57, dan diawali oleh tarian Selamat Datang oleh seniman Betawi.

Di akhir acara, 6 perwakilan agama yang diakui di Indonesia memanjatkan doa. (OL-2)