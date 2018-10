Bertema We're One Wonder Wapres Tutup Asian Para Games 2018

PENUTUPAN Asian Para Games 2018 mengambil tema 'we are one wonder' akan ditutup oleh Wakil Presdiden Jusuf Kalla. Berlokasi di stadion Madya Gelora Bung Karno sejumlah audience, volentear dan para atlit telah berkumpul guna memeriahkan event tersebut.

Tema we are one wonder memiliki arti merayakan keberhasilan dari para atlet yang luar biasa yang membuktikan dengan bersatu banyak hal luar biasa dan ajaib yang dapat diraih dengan melampaui segala batas kemampuan.

'We Are One Wonder' juga menjadi sebuah amalgamasi semangat paralimpik se-Asia. Asia adalah benua yang penuh dengan “keajaiban,” baik alami maupun kultural. Wonder di sini juga mewakili para atlet yang berlaga.

Wonder di sini juga mewakili para atlet yang berlaga. Tema ini merayakan keberhasilan para atlet yang luar biasa, yang membuktikan bahwa saat kita bersatu, banyak hal ajaib dan luar biasa yang bisa kita raih, melampaui segala batas kemampuan.

Para pemeran utama Upacara ini melibatkan 100 polisi cilik, 10 dalang, 20 penari, 22 contoh bunga nasional, dan dibantu oleh 78 relawan dari seluruh Indonesia.

Penutupan Asan Para Games 2018 ini berada di bawah arahan Executive Creative Director Raja Sapta Oktohari dan Ceremonies Director Aulia Mahariza. Upacara Penutupan Asian Para Games 2018 menjanjikan sebuah pagelaran unik yang akan menjadi klimaks untuk ajang olahraga yang penuh dengan inspirasi.

Ratusan pendukung acara, baik dari dalam maupun luar negeri, siap untuk merayakan keberhasilan ajang olahraga ini. Para musisi baru -- Allafta Hirzi Sodiq, Claudya Fritsca, Naura dan Sherly Sheinafia -- siap meramaikan selebrasi bersama para senior mereka: Judika, Rio Febrian, Cokelat dan NTRL. Selain itu, AOA, atau Ace of Angels, girl band dari Korea Selatan, akan menjadi penampil pamungkas. Daniel Mananta dan Ary Kirana akan memandu acara.

Asian Para games ini melibatkan 2.800 atlet dari 43 negara berlomba-lomba untuk menunjukkan siapa yang terbaik di ajang paralimpik se-Asia ketiga ini. Didukung oleh 2.000 ofisial dan 8.000 relawan, Asian Para Games tahun ini adalah yang terbesar di sepanjang sejarahnya. (OL-4)