Bank Indonesia Bertemu Gubernur Sentral AS dan Tiongkok

GUBERNUR Bank Indonesia, Perry Warjiyo, berdiskusi dengan Ketua Dewan Pengurus Bank Sentral AS (Chairman of the Federal Reserve), Jerome Powell, di sela-sela pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia, di Bali, Jumat (12/10).

Keduanya membicarakan tentang perkembangan ekonomi global, normalisasi kebijakan moneter di negara maju, serta dampaknya pada negara-negara berkembang.

Perry juga menjelaskan ketahanan perekonomian Indonesia menghadapi dampak rambatan ekonomi global didukung bauran kebijakan (policy mix) yang dilakukan oleh BI bersama Pemerintah

Selain itu, Gubernur BI Bank juga bertemu dengan Pemimpin Bank Sentral Tiongkok (People’s Bank of China), untuk terus memperkuat kerja sama keuangan bilateral yang telah dilakukan selama ini.

Hal tersebut dibahas dalam pertemuan antara kedua pemimpin bank sentral yang dilakukan di sela-sela Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia di Bali pada (12/10).

Pertemuan tersebut dihadiri oleh gubernur masing-masing bank sentral, yaitu Perry Warjiyo dari Bank Indonesia dan Yi Gang dari Bank Sentral Tiongkok.

"Penguatan kerja sama antarnegara yang terus diperkuat oleh Indonesia diharapkan dapat mendukung ketahanan ekonomi bangsa," ujar Perry. (OL-3)