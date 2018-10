Konser Yanni di Tiga Negara Ditunda

MUSISI dan komposer dunia asal Yunani, Yanni, 63, yang sedianya akan konser di Indonesia berhalangan hadir karena kecelakaan yang menimpanya. Konser yang sedianya akan dihelat pada 20 Oktober 2018 di Candi Prambanan, Sleman, Yogyakarta, 20 Oktober 2018 kemudian ditunda dalam batas waktu yang belum bisa ditentukan.

Melalui akun media sosialnya, Kamis (11/10/2018) siang, Yanni mengumumkan penundaan aksi panggungnya di 'Prambanan Orchestra' itu.

"We regret to inform you that Yanni's concerts this October will be postponed (Kami menyesal memberi tahu Anda bahwa konser Yanni Oktober ini akan ditunda)," kata Yanni.

Awalnya Yanni tertarik konser akan digelar di Candi Prambanan. Dia memang dikenal sebagai musisi yang sering beraksi di banyak tempat cagar budaya ternama dunia lain.

Di Prambanan Orchestra edisi pertama ini, musisi dan komposer kelas dunia itu berencana unjuk kebolehan di hadapan ribuan penikmat musik Tanah Air di kompleks warisan bersejarah mahakarya tersebut. Aksinya itu seiring rangkaian tur dunianya bertajuk Yanni 25 Acropolis.

Selain Indonesia, musisi dunia yang lahir pada 14 November 1954 tersebut juga menunda konser di dua negara lain, yakni Uzbekistan dan Korea Selatan. CEO Rajawali Indonesia Communication, Anas Syahrul Alimi, membenarkan penundaan konser Yanni di Prambanan Orchestra. (Eno)