TKN Sanjung Pidato Jokowi Bergaya Milenial

PIDATO Presiden Joko Widodo di Opening Plenary Pertemuan Tahunan IMF-World Bank di Nusa Dua Bali, hari ini (12/10) dianggap milenial dan di luar ekspektasi oleh Direktur Penggalangan Pemilih Muda Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Bahlil Lahadalia.

"Terkait dengan pidato Pak Presiden, ini pidatonya gokil banget deh. Ini milenial banget. Di luar ekspektasi. Jadi kalau ada orang juga yang meragukan kualitas Pak Jokowi," ujar Bahlil di Posko Cemara Nomor 19, Jakarta Pusat, Jumat (12/11).

Menurut Bahlil, pidato Jokowi tersebut menggambarkan persoalan global seperti kemiskinan dan ekonomi saat ini yang dianalogikan dalam seri drama Amerika berjudul 'Game Of Thrones'.

"Jadi beliau menggambarkan bahwa persoalan sekarang ini harus ada kesetaraan. Tidak perlu ada yang merasa lebih kuat dan ada yang merasa lebih lemah. Kerja sama harus dibangun karena ada persoalan yang lebih besar." kata Bahlil.

Ia menganggap bahwa pidato yang disampaikan oleh Jokowi dari pikiran yang natural.

"Nah, saya melihat apa yang disampaikan oleh Pak Presiden di pidatonya itu dari pikiran natural beliau. Gambaran dasar pikirannya itu yang akan beliau terapkan di masa depan." tutur Bahlil

Berikut beberapa kutipan pidato Jokowi dalam Opening Plenary Pertemuan Tahunan IMF-World Bank di Nusa Dua Bali:

Dalam serial'Game of Thrones' sejumlah Great Houses, Great Families bertarung hebat antara satu sama lain, untuk mengambil alih kendali 'the Iron Throne'. 'Mother of Dragons' menggambarkan siklus kehidupan.

Perebutan kekuasaan antarpara 'Great Houses' itu bagaikan sebuah roda besar yang berputar. Seiring perputaran roda, satu Great House tengah Berjaya, sementara House yang lain menghadapi kesulitan dan setelahnya House yang lain Berjaya, dengan menjatuhkan House yang lain.

Namun yang mereka lupa tatkala para Great Houses sibuk bertarung satu sama lain, mereka tidak sadar adanya ancaman besar dari Utara. Seorang evil winter, yang ingin merusak dan menyelimuti seluruh dunia dengan es dan kehancuran.

Dengan adanya kekhawatiran ancaman Evil Winter tersebut, akhirnya mereka sadar: tidak penting siapa yang duduki di 'Iron Throne'. Yang penting adalah kekuatan Bersama untuk mengalahkan Evil Winter agar bencana global tidak terjadi, agar dunia tidak berubah menjadi tanah tandus yang porak poranda yang menyengsarakan kita semua. (OL-1)