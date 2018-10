Netflix Rilis Trailer Film Terbaru Joe Taslim dan Iko Uwais

FILM laga original pertama Indonesia The Night Comes for Us akhirnya merilis trailer perdana pada 10 Oktober 2018.

Dalam cuplikan tersebut, pemimpin sindikat kejahatan di Jakarta sekaligus mantan Triad, Ito (Joe Taslim) menyelamatkan nyawa seorang gadis kecil. Hal ini dilakukan untuk menebus rasa bersalahnya.

Keputusan itu memantik sejumlah permasalahan Ito. Dia bahkan harus berhadapan dengan Arian (Iko Uwais) kawan lama yang telah bergabung dengan kelompok mafia Makau.

Joe Taslim dan Iko Uwais ditemani beberapa pemain di antaranya Zack Lee, Sunny Pang, Julie Estelle, Dian Sastrowardoyo, Hannah Al Rashid, Shareefa Daanish, Epy Kusnandar, Abimana Aryasatya serta Morgan Oey.

Film ini disutradarai oleh Timo Tjahjanto yang sekaligus berperan sebagai penulis naskah. The Night Comes for Us diproduksi Screenplay Infinite Films, produksi kerjasama Screenplay Films dan Infinite Frameworks.

Film ini sebelumnya telah ditayangkan perdana dalam Fantastic Fest di Austin pada 23 September 2018.

The Night Comes for Us dijadwalkan tayang 19 Oktober 2018. (Medcom/OL-8)