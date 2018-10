Taspen Life Cover Insured Participants of the IMF-WB Annual Meetings

INDONESIAN life insurance company, PT Asuransi Jiwa Taspen (Taspen Life), is participating at the 2018 International Monetary Fund (IMF)-World Bank Annual Meetings as government partner. The company is providing personal accident insurance protections for participants at the meetings which was held in Bali.

IMF-Word Bank 2018 Annual Meetings is the largest international meeting forum ever held in the country. With Indonesia hosting the event, the country will also enjoy a number of economic positive impacts, including that of insurance sector that is on the rise here.

Taspen provided Taspen Group Personal Accident coverage for the whole delegation, attendees, organizers, talents and media, totaling around 27,000 participants.

The policy period starts from 8 through 14 October 2018 with coverage including death or permanent disablement. The benefit amount for policy holder after an accident is Rp100 million or partial disablement with payable benefit according to the coverage terms and conditions. In addition to that, benefit for hospitalization caused by an accident would receive maximum hospitalization fund which would be 10% of the total coverage. This insurance coverage also includes death caused by natural disaster.

For policy coverage, Taspen Life collaborates with PT Reasuransi Nasional Indonesia as reinsurer.

"Taspen Life as a subsidiary of PT Taspen (Persero) that is engaged in the insurance sector would definitely want to participate in the IMF-WBG Annual Meetings, and hopefully this insurance coverage could present a favorable image to the participants from other countries regarding the development of the insurance industry in Indonesia. Moreover, we have also participated on the last mudik (annual homebound trip to celebrate Islamic Eid holiday) with BUMN and international-sized event such as Asian Para Games 2018,” said Taspen Life Executive Director, Maryoso Sumaryono. (S1-25)

Taspen Life Cover Asuransi Peserta Annual Meetings IMF-WBG 2018

PERUSAHAAN asuransi jiwa Indonesia, PT Asuransi Jiwa Taspen (Taspen Life) berpartisipasi dalam pertemuan tahunan International Monetary Fund – World Bank Group (IMF – WBG) 2018 sebagai government partner. Kerja sama tersebut untuk memberikan perlindungan asuransi kecelakaan diri bagi peserta Annual Meetings IMF – WBG 2018 yang dilaksanakan di Bali.

IMF – WBG 2018 merupakan forum pertemuan internasional terbesar yang pernah diselenggarakan di Indonesia. Dengan dipilihnya Indonesia sebagai tuan rumah tentunya hal ini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia karena salah satu sektor di bidang ekonomi yang saat ini sedang berkembang di Indonesia adalah sektor perasuransian.

Program perlindungan asuransi yang diberikan tersebut berupa Taspen Group Personal Accident untuk seluruh delegasi, peserta, panitia, talent dan media yang berjumlah sekitar 27.000 peserta. Masa perlindungan asuransi mulai 8 hingga 14 Oktober 2018 dengan perlindungan asuransi bila terjadi meninggal dunia atau cacat tetap.

Total nilai yang diberikan kepada peserta ialah akibat kecelakaan dengan uang pertanggungan sebesar Rp100 juta atau cacat sebagian dengan uang pertanggungan sesuai ketentuan. Selain itu, perlindungan diberikan berupa perawatan di rumah sakit akibat kecelakaan akan mendapatkan manfaat dana perawatan maksimum sebesar 10% dari uang pertanggungan. Perlindungan asuransi ini pun termasuk bila terjadi meninggal dunia yang diakibatkan bencana alam.

Dalam hal pertanggungan, Taspen Life menggandeng PT Reasuransi Nasional Indonesia sebagai reasuradur.

"Taspen Life sebagai anak perusahaan PT Taspen (Persero) yang bergerak di sektor perasuransian tentunya ingin turut berpartisipasi dalam pelaksanaan pertemuan tahunan IMF - WBG tersebut dan berharap semoga perlindungan asuransi ini dapat memberikan gambaran yang baik kepada peserta dari mancanegara akan perkembangan industri asuransi di Indonesia. Terlebih kami pun kemarin telah turut berpartisipasi dalam kegiatan mudik bersama BUMN dan event berskala internasional seperti Asian Para Games 2018," kata Direktur Utama Taspen Life, Maryoso Sumaryono. (S1-25)