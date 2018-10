BKPM Pushes for Conducive Investment Climate

DEVELOPING countries have a lot of investment potentials, but often marred by various problems. A lot of investors have injected substantial amount of funds in the last few years, however recent economic instabilities have casted doubt over the country’s investment climate.

It has become the main agenda for Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM), to keep pushing for the conduciveness of the country’s investment climate. During the Annual Meetings of the International Monetary Fund (IMF) and the Board of Governors of the World Bank Group (WBG) in Bali, October 8-14, BKPM has partnered with several institutions in search for the best investment solution.

One of the initiatives, the Bloomberg Modern Markets, in collaboration with Bloomberg and Standard Chartered Bank Indonesia was held in Conrad Hotel, Bali. The forum discussed a number of efforts to align government policies with businesses and innovation technology to create the best investment climate that is attractive to investors.

Chairman of BKPM Thomas Lembong said that Indonesian economy is transforming to support the government-initiated “Indonesia 4.0” movement. And the country is offering a lot of opportunities for global investors.

“We are happy to partner with Bloomberg and Standard Chartered Bank to discuss future prospects for the country and its resiliency against economic challenges. As a country with the biggest economy in ASEAN and fourth largest population in the world, Indonesia represents all the challenges and opportunities in Southeast Asia, as well as other developing countries and markets. Our population is still young and gadget-friendly, which is reflected with the increasing popularity of digital economy as well as trending tourism and lifestyle industry,” he said.

Mr Lembong asserted that part of the government’s strategy in engaging modern market and economy was to shift the focus from traditional sectors to digital economy.

“Before, mining and commodity are Indonesia’s economic drivers. Now, Indonesia has moved forward with digital economy, tourism industry, and lifestyle industry. These sectors are viewed to be more sustainable, more environmental friendly, stable, and inclusive economic drivers. Currently, investments also drive the Indonesian economy,” he explained.

CEO of Standard Chartered Bank Indonesia Rino Donosepoetro expressed his gratitude to be involved in the prestigious event, as well as being partnered with BKPM and Bloomberg.

“As Indonesia’s oldest bank, we continue to play an active role in supporting government’s efforts to push the country’s economic growth as well as the people’s welfare. We partnered with BKPM since last year as part of a strategy to promote foreign direct investment into the country,” he said.

Infrastructure Forum

Aside from Bloomberg and Standard Chartered Bank, BKPM also partnered with PT Bank HSBC Indonesia in holding the Infrastructure Forum at Ayana Hotel & Resort, Jimbaran, Bali. The forum acts as a medium to encourage infrastructure project developments in Indonesia, in lieu with the Indonesian government’s vision which was to have the country as the fourth largest economy in the world by 2045.

The event was attended by more than 400 participants ranging from investors, corporate banking clients, private banking consumers, to fund management companies. It features two discussion panels with speakers from the government sector, business owners, as well as academics.

Aside from the panels, a High Tea Event between Chairman of BKPM Thomas Lembong and 10 companies from various countries such as China, Hong Kong, the Netherlands, and Malaysia was held, with combined investments worth US$31.4 billion on infrastructure sectors comprising power plant, sea port, construction and logistic.

Mr Lembong conveyed Presiden Joko Widodo’s directives, which was to urge for strong consolidation and coordination between monetary, fiscal and business sectors in order to achieve national development.

“This Infrastructure Forum is a communication forum between the government and investors, local and foreign, from infrastructure, finance and banking sectors, regarding development opportunities for the infrastructure sector in Indonesia, as well as on recent updates in infrastructure financing schemes,” said Mr. Lembong.

Infrastructure development, he continued, also needs to be linked with disaster preparedness. Especially since Indonesia is located in disaster prone area. Recent earthquakes in West Nusa Tenggara and Central Sulawesi have made significant damage to vital infrastructures such as airports, harbors, electric transformers, and communication towers.

“Please optimize this forum to discuss strategies for better and more disaster-resilient infrastructure development. In addition to that, financially speaking, how we can implement disaster risk management and other financial innovations towards disaster preparedness,” Mr. Lembong said.

Considering the importance for private sectors to play a greater role in boosting infrastructure project developments in Indonesia, Deputy Chairman and Chief Executive of HSBC Asia Pacific Peter Wong said that the country not only has a large population, but also potentials that are ready to be explored and utilized. However, there needs to be a connector, whether it’s physical, economical, or financial. “In other words, infrastructure is key,” Mr. Wong said.

President Director of PT Bank HSBC Indonesia Sumit Dutta said that in order to realize Indonesia’s infrastructure development plan, the government and private sector needs a good and effective financing scheme in order to support future sustainable infrastructure project developments. One of the schemes was through investments in infrastructure development projects. According to the Asian Development Bank (ADB), Asia needs an estimated US$22.6 trillion in investments for infrastructure for the years 2016-2030, or around US$1.5 trillion per year.

Taking into account disaster mitigation as well as increasing adaptation cost, the numbers could go up to US$26.2 trillion or US$1.7 trillion per year. For Southeast Asia, within the same period, the estimated infrastructure investment was projected at US$2.7 trillion. With considerations to disaster mitigation and adaptation cost, the investment needed would rise to US$3.1 trillion. (Gnr/S-2)

BKPM Terus Dorong Kondusivitas Iklim Investasi

NEGARA-negara berkembang memiliki potensi yang sangat besar untuk investasi, tetapi sering dilanda berbagai macam permasalahan. Sudah banyak investor yang menyuntikkan dana besar dalam beberapa tahun terakhir ini, namun ketidakpastian yang terjadi belakangan ini bisa membuat para investor ragu untuk berinvestasi.

Hal itu menjadi perhatian utama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang terus berupaya mendorong kondusivitas iklim investasi Indonesia. Ajang pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (World Bank/WB) di Bali 8-14 Oktober pun dijadikan BKPM untuk bermitra dengam sejumlah pihak mencari solusi investasi terbaik.

Salah satunya lewat Bloomberg Modern Markets bekerja sama dengan Bloomberg Live dan Standard Chartered Bank Indonesai di Hotel Conrad, Bali. Forum itu membahas beragam upaya dalam menyelaraskan kebijakan, bidang usaha, dan inovasi teknologi untuk menciptakan iklim investasi terbaik sehingga menarik perhatian para investor.

Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan, perekonomian Indonesia sedang bertransformasi untuk mendukung gerakan 'Indonesia 4.0' yang diinisiasi oleh pemerintah. Indonesia menawarkan banyak peluang bagi para investor global.

"Kami senang dapat bermitra dengan Bloomberg dan Standard Chartered Bank untuk membahas prospek masa depan negara ini dan ketahanannya terhadap tantangan ekonomi. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN dan jumlah populasi keempat terbesar di dunia, Indonesia mewakili semua tantangan dan peluang yang ada di Asia Tenggara serta negara dan pasar berkembang lainnya. Populasi kami masih muda dan sangat ramah gadget, tercermin dengan semakin populernya ekonomi digital serta tren industri pariwisata dan gaya hidup," katanya.

Thomas menegaskan sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam merangkul pasar dan ekonomi modern, pemerintah mulai menggeser fokus dari sektor-sektor tradisional ke ekonomi digital.

"Sebelumnya, pertambangan dan komoditas merupakan penggerak perekonomian Indonesia. Sekarang, Indonesia menjadi semakin maju dengan perekonomian digital, industri pariwisata, dan industri gaya hidup. Sektor-sektor ini dinilai akan menjadi penggerak perekonomian yang jauh lebih berkelanjutan, lebih ramah lingkungan, stabil, dan inklusif. Pada saat ini, investasi juga menjadi penggerak perekonomian Indonesia," ujarnya.

CEO of Standard Chartered Bank Indonesia Rino Donosepoetro mengaku terhormat dapat terlibat dalam acara bergengsi ini dan berrmitra dengan BKPM dan Bloomberg.

"Sebagai bank tertua di Indonesia, kami terus berperan aktif untuk mendukung upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi negara dan kesejahteraan rakyat. Kami telah bermitra dengan BKPM sejak tahun lalu sebagai bagian dari strategi mempromosikan investasi asing langsung ke dalam negeri." tuturnya.

Forum infrastruktur

Selain dengan Bloomberg dan Standard Chartered Bank, BKPM juga bermitra dengan PT Bank HSBC Indonesia menggelar Infrastructure Forum di Ayana Hotel & Resort, Jimbara, Bali. Forum itu sebagai wadah mendorong pembangunan proyek infrastuktur di Indonesia untuk merealisasikan visi pemerintahan Indonesia sebagai negara ekonomi terbesar ke-4 di dunia pada 2045.

Acara yang dihadiri lebih dari 400 peserta yang terdiri dari inestor, corporate banking client, private banking consumers, dan fund management companies itu menampilkan dua panel diskusi yang menghadirkan pembicara dari kalangan pemerintah, pelaku usaha, dan akademisi.

Selain panel diskusi, juga ada High Tea Event antara Kepala BKPM dan 10 perusahaan dari berbagai negara, seperti Tiongkok, Hong Kong, Belanda dan Malaysia dengan nilai investasi mencapai US$31,4 miliar untuk sektor infrastruktur yang meliputi bidang power plant, pelabuhan, konstruksi dan logistik.

Kepala BKPM mengungkapkan arahan Presiden Joko Widodo ialah diperlukan konsolidasi dan koordinasi yang kuat antara moneter, fiskal dan dunia usaha untuk mewujudkan pembangunan nasional.

"Infrastruktur Forum ini merupakan forum komunikasi antara pemerintah dan para investor dalam dan luar negeri, baik di sektor infrastruktur maupun keuangan dan lembaga perbankan, mengenai peluang pengembangan sektor infrastruktur di Indonesia serta perkembangan-perkembangan terkini dalam skema pendanaan infrastruktur," tutur Kepala BKPM Thomas Lembong.

Pembangunan infrastruktur, lanjut Thomas, juga perlu dikaitkan dengan kesiapan menghadapi bencana alam. Terlebih Indonesia berada di kawasan rawan bencana. Contohnya saja gempa bumi di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah yang ikut berdampak pada infrastruktur vital seperti bandara, pelabuhan, gardu listrik, dan menara komunikasi.

"Kiranya forum ini dapat kita optimalkan untuk mendiskuksikan strategi mewujudkan pembangunan infrastruktur yang lebih baik dan tahan dari terpaan bencana. Selain itu, dari segi finansial, bagaimana penerapan manajemen risiko bencana dan inovasi-inovasi finansial lainnya yang dapat diterapkan untuk kesiapan menghadapi bencana," ucap Lembong.

Melihat kebutuhan sektor swasta untuk berperan lebih demi merealisasikan pembangunan proyek infrastruktur Indonesia, Deputy Chairman and Chief Executive HSBC Asia Pacific Peter Wong menuturkan Indonesia tidak hanya besar di jumlah populasi penduduk, namun Indonesia juga memiliki banyak sekali potensi yang siap digali dan dimanfaatkan. Namun, diperlukannya penghubung yang baik secara fisik, ekonomi, dan pembiayaannya. "Dengan kata lain, infrastruktur ialah kuncinya," ucap Wong.

Presiden Direktur PT Bank HSBC Indonesia Sumit Dutta mengatakan dalam rangka realisasi rancangan pembangunan infrastruktur Indonesia, pemerintah dan pihak swasta membutuhkan skema pembiayaan yang baik dan solutif demi menunjang keberlanjutan pembangunan proyek infrastruktur di masa mendatang. Salah satunya adalah melalui investasi di proyek pembangunan infrastruktur.

Dari data Asian Development Bank tercatat, estimasi kebutuhan investasi infrastruktur Asia dari 2016-2030 tercatat US$22,6 triliun atau sekitar US$1,5 triliun per tahun. Dengan memperhitungkan mitigasi bencana dan adaptasi kenaikan biaya investasi yang dibutuhkan meningkat menjadi US$26,2 triliun atau US$1,7 triliun per tahun. Untuk Asia Tenggara, dalam periode 2016-2030 tersebut membutuhkan investasi infrastruktur sebesar US$2,7 triliun dan dengan memperhitungkan mitigasi bencana dan adaptasi kenaikan bencana menjadi sebesar US$3,1triliun. (Gnr/S2-25)