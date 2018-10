Lembong: Dua Gempa Terjadi semalam

GEMPA yang berpusat di Situbondo dan terasa hingga ke Bali menjadi bahan pembicaraan dalam forum-forum yang diadakan dalam kaitan pelaksanaan Annual Meeting IMF-WB 2018.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong menceritakan pengalamannya merasakan gempa saat memberikan sambutan dalam BKPM-HSBC Infrastructure Forum di hotel Ayana, Jimbaran, Bali, Kamis (11/10) pagi.

"Saya sudah tertidur saat gempa pukul 02.30 tadi. Saya terbangun karena guncangan dan berpikir apakah harus evakuasi atau kembali tidur. Akhirnya saya pilih untuk melanjutkan tidur kembali, " kata Thomas Lembong disambut tawa hadirin.

Dengan wajah serius, Thomas melanjutkan bahwa sebenarnya semalam terjadi dua gempa. Pertama gempa di Situbondo. Dan kedua gempa di sektor keuangan karena stok market di AS meluncur turun hingga minus 3%. Dow Jones Industrial Average (DJIA) ambrol 3,15%, S&P 500 jatuh 3,29%, dan Nasdaq Composite amblas 4,44%. Wall Street 'kebakaran'.

Penyebab kejatuhan bursa saham New York adalah kembali bersinarnya pasar obligasi negara AS. Hari ini, pemerintah AS melelang obligasi bertenor 3 dan 10 tahun. Hasilnya positif karena sesuai dengan target indikatif.

"Jadi kita semalam diguncang dua gempa, satu di Bali dan satu di AS," ujarnya. (OL-2)