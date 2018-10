Korban Selfie Ekstrem Lebih Banyak Lelaki

SIAPA tidak suka swafoto (selfie), apalagi dalam momen istimewa atau berada di tempat atraktif. Namun, ratusan orang kehilangan nyawa akibat melakukan swafoto secara berlebihan.

Dalam Journal of Family Medicine and Primary Care ada 259 kematian karena swafoto sejak Oktober 2011 hingga November 2017. Tim dari All India Institute of Medical Sciences mengungkapkan kasus kematian akibat swafoto paling banyak terjadi di India, disusul Rusia, AS, dan Pakistan. Mayoritas korban ialah pria (sekitar 72%) di bawah 30 tahun.

Walau perempuan cenderung suka swafoto, pria lebih mudah untuk mengambil risiko. Misalnya, untuk memperoleh gambar yang dramatis, pria berani berdiri di tepi jurang atau di depan kereta yang tengah melaju ke arahnya.

'Mereka terpengaruh oleh tren atau ingin meraup lebih banyak like di jejaring sosialnya', tulis laporan itu. (CNN/Tes/X-3)