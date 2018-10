Achmad Zaky Mark Zuckerberg dari Asia

JIKA Amerika Serikat punya Mark Zuckenberg, Indonesia punya Achmad Zaky, pendiri start-up berbasis teknologi Bukalapak yang terbilang sukses di usia 32 tahun. Kesuksesannya itu bahkan disebut-sebut mirip dengan kisah pendiri jejaring sosial Facebook.

"So, you are Mark Zuckenberg from Asia!" ujar moderator panel diskusi Youth Forum 2018, IMF-World Bank Annual Meeting 2018 di Nusa Dua, Bali, Selasa (9/10), yang langsung disambut meriah seisi auditorium.

Di acara itu, Zaky menjadi wakil panelis asal Indonesia yang terbilang sukses di usia muda. Dalam delapan tahun ia berhasil mengembangkan pasar daringnya dari nol hingga memiliki kapitalisasi Rp13 triliun.

"Dulu saya kira perusahaan saya akan sukses saat saya 15 tahun. Sekarang saya 32 tahun baru terwujud. Teknologi membuat semuanya mungkin, technologies bring equalities," sambung pria yang sempat gagal berjualan mi ayam di kampus ITB tersebut.

Zaky memang sangat akrab dengan teknologi. Ia pun sempat menjuarai berbagai kompetisi IT saat berkuliah di ITB. Uang yang diperoleh dari lomba-lomba tersebut ia gunakan untuk memodali bisnis mi yang di kemudian hari malah mengalami kebangkrutan.

Namun, laki-laki kelahiran Sragen, 24 Agustus 1986 itu, tidak patah arang. Di usia 25 tahun, ia memulai bisnisnya di dunia yang memang akrab dengannya, yakni Bukalapak, pasar daring asli buatan lokal yang kini cukup akrab di tengah masyarakat. (Fat/H-3)