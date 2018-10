Indonesia Harus Fokus Pada Kesiapan Bencana

MENTERI Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan sejak terjadinya gempa bumi berskala besar di Palu dan Donggala, pemerintah Indonesia segera menerapkan cepat tanggap untuk bencana alam, salah satunya untuk mengevakuasi korban. Namun, yang perlu ditekankan fokus Indonesia sudah harus bergeser pada kesiapan menghadapi bencana.

Belum fokus pada kesiapan bencana, terlihat dari prosentasi pembagian dana bantuan internasional yang diberikan kepada Indonesia lebih banyak digunakan untuk emergency respon dan pencegahan bencana sekitar 90%. Sementara untuk kesiapan menanggapi bencana hanya 10%.

"Saat ini waktunya untuk menggeser fokus kita, sehingga bisa fokus pada disaster risk reduction. Biaya kesiapan bisa lebih tinggi dari 10% dan kita kurangi proporsi dari pembiayaan emergency respons," kata Basuki dalam diskusi High Level Dialouge on Disaster Risk Financing and Insurance in Indonesia: The National Strategy to Build Fiscal Resilience, di Nusa Dua, Bali, Rabu (10/10).

Upaya ini telah dilakukan, dengan cara tidak menghitung biaya penanggulangan bencana alam sebagai biaya tetap berinvestasi untuk pembangunan di masa depan. Artinya, imbuh Basuki, bukan hanya membangun kembali tetapi membangun lebih baik.

“Kami pun tentukan target dalam waktu dua minggu bisa menyelesaikan fase tanggap darurat termasuk kepada pasien rehab dan konstruksi agar bisa menghidupkan kegiatan perekonomian di kedua lokasi tersebut,” tuturnya.

Pemerintah juga mempelajari investasi dan juga pembiayaan terutama untuk mengurangi risiko terkait ketersediaan air akibat bencana alam. Sementara, Kementerian PUPera fokus pada pembiayaan dengan cara meminimalkan risiko. Mereka melihat kerugian ekonomi akibat bencana ini semakin terus bertambah.

“Diestimasikan kerusakan langsung dari bencana ini dalam 10 tahun terakhir mencapai US$1,4 triliun. Bencana air ini mencapai 90% dari bencana di dunia."

Pentingnya peningkatan investasi dan pembiayaan untuk disaster risk, lanjut Basuki, sudah mulai diakui dan dikenal dalam perjanjian internasional.(OL-6)