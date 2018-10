Cucu Saidah: Ada Perbedaan Tinggi Muka Lantai di Wisma Atlet

INISIATOR Jakarta Free Barrier Tourism (JBFT) Cucu Saidah menyampaikan beberapa temuan pada arena olahraga dan wisma atlet yang dapat membahayakan penyandang disabilitas.

Di dalam area wisma atlet, kata Cucu, banyak jebakan perbedaan tinggi permukaan lantai sekira 3-10 cm. Ia pun tak menampik peran relawan yang siaga untuk membantu. Akan tetapi, mereka tidak tahu bagaimana mengatasi perbedaan ketinggian lantai tersebut. Pengguna kursi roda ini pun kerap mendengar informasi kejadian atlet atau penghuni wisma yang jatuh karena desain permukaan lantai dan semrawutnya kabel.

"Ini mungkin dilihat sepele, tetapi sangat membahayakan keselamatan kita. Saya mohon teman-teman, ini saatnya kita beri edukasi langsung. Beri tahu relawan, bagaimana melakukan asistensi kepada pengguna kursi roda. Harus proaktif beri tahu relawan dnegan cara yang baik dan benar," kata Cucu melalui keterangan resmi yang diterima Media Indonesia, Rabu (10/10).

Memberi tahu tidak boleh dengan marah atau asumsi relawan sudah tahu akan hal tersebut. Cucu pun berharap segala cara yang dilakukan di event Asian Para Games 2018, bisa menjadi pembelajaran para pengambil kebijakan, pemerintah, swasta, dan masyarakat. Hal ini ditujukan agar Indonesia lebih baik, aksesibel, mengaplikasikan desain universal serta yang tak kalah penting menerapkan 'Nothing About Us Without Us'.

"Saya pun sempat terjebak di ruang emergency (depan lift) karena pintu emergency ditutup dan sangat berat untuk dibuka. Ya, saya berada di situ karena menginap di lantai 4 tower 2, hanya bisa diakses dengan lift emergency," tuturnya.(RO/OL-6)