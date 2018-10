Proses Normalisasi AS Mencapai Titik Akhir

PRESIDEN dan Chief Executive Officer The Fed NY John C Williams mengatakan proses normalisasi ekonomi Amerika Serikat (AS) mendekati titik akhir untuk mencapai kebijakan moneter AS yang "Normal".

Dia mengatakan pada peringatan 10 tahun dari hari-hari terburuk krisis keuangan global, perekonomian AS berjalan dengan sangat baik. Akibatnya, The Fed secara alami bergerak menuju kebijakan moneter yang lebih "normal".

FOMC dalam pernyataannya baru-baru ini menghapus bahasa yang menunjukkan bahwa kebijakan moneter tetap akomodatif.

Pernyataan ini tidak menandakan perubahan dalam pendekatan kebijakan moneter. Sebaliknya, mereka menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan kebijakan untuk kekuatan prospek ekonomi dan inflasi yang mendekati 2% dalam tujuan jangka panjang.

"Perubahan dalam komunikasi kita tentang pandangan kebijakan adalah tanda bahwa kita mendekati akhir dari proses normalisasi kebijakan moneter dan semakin mendekati untuk melakukan kebijakan moneter normal. Boleh dibilang, sudah lama sejak kebijakan moneter normal, jadi perlu dijelaskan seperti apa tampilan "normal" secara mendetail," ujar Williams dalam Central Banking Forum 2018 di Conrad Hotel, Bali, Rabu (10/10).

Dia memandang ekonomi AS telah diringkas dengan baik oleh pernyataan FOMC terbaru, dengan variasi pada kata "kuat" muncul lima kali dalam menggambarkan ekonomi AS.

"Komunikasi bank sentral terkadang sulit, tetapi setidaknya dalam hal ini kasus, pesan kami sangat jelas. Memang, Federal Reserve telah mencapai tujuan mandat ganda dari pekerjaan maksimum dan stabilitas harga. Sebagian besar indikator menunjukkan pasar tenaga kerja yang sangat kuat - termasuk tingkat pengangguran 3,7% dan inflasi tepat sasaran," jelasnya.

Dengan stimulus fiskal dan kondisi keuangan yang menguntungkan yang memberikan angin segar bagi perekonomian AS, prospeknya adalah pertumbuhan yang lebih kuat.

Dia berharap GDP riil akan meningkat sekitar 3% tahun ini dan sebesar 2,5% pada 2019. Asimsi ramalan ini mulai membuahkan hasil, dan akan menjadi ekspansi terpanjang dalam sejarah AS berdasarkan data yang akan kembali 150 tahun.

Laju pertumbuhan di atas tren harus mengarah pada berlanjutnya perolehan pekerjaan yang solid dan penurunan lebih lanjut dalam tingkat pengangguran.

"Saya memperkirakan tingkat pengangguran akan turun ke sedikit di bawah 3,5% tahun depan, level terendah dalam hampir 50 tahun. Sejalan dengan prospek ekonomi yang kuat, saya memperkirakan inflasi harga akan naik sedikit di atas 2%," ungkap Williams

Namun, dia tidak melihat tanda-tanda tekanan inflasi yang lebih besar.

Mengingat beberapa target telah mencapai sasaran kebijakan, FOMC telah dalam proses untuk menormalkan kebijakan moneter secara bertahap selama beberapa tahun terakhir.

"Melihat ke depan, saya terus berharap bahwa peningkatan suku bunga secara bertahap akan paling mendorong ekspansi ekonomi," kata dia.

Sejak pertama menaikkan suku bunga dari mendekati nol pada bulan Desember 2015, FOMC terus meningkatkan kisaran target untuk tingkat dana federal karena ekonomi telah membaik dan bergerak menuju kerja maksimum dan 2% tujuan inflasi jangka panjang.

Kenaikan The Fed terbaru terjadi pada akhir September, ketika FOMC menetapkan rentang target antara 2 dan 2,25 persen.

"Kami berulang kali menekankan bahwa kami meramalkan ini menjadi proses normalisasi bertahap, yang mencerminkan keseimbangan risiko untuk mencapai tujuan kami. Secara khusus, risiko penurunan terhadap pencapaian pekerjaan dan sasaran inflasi di tengah suku bunga yang sangat rendah merupakan argumen yang kuat untuk pendekatan kebijakan yang relatif hati-hati dan dapat diprediksi. Terbukti perekonomian AS terus berkembang pada kecepatan yang sehat," tukas Williams. (OL-2)