Anies: Tak Ada Makna Khusus dari OK Otrip

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan menuturkan alasan dirinya mengganti nama program integrasi transportasi OK Otrip menjadi Jak Lingko karena menginginkan sebuah nama yang memiliki makna. Tidak seperti OK OCE yang bermakna One Center for Enterpreneruship, OK Otrip dianggap tidak memiliki makna khusus.

"OK OCE memang ada maknanya. Itu adalah One Kecamatan One Center for Entrepreneurship. Tapi kalau OK OTrip tidak ada, ya kemudahan ngomong saja," ujar Anies di Balai Kota Jakarta, Selasa (9/10).

Menurut Anies, nama OK Otrip yang telah digunakan selama masa uji coba sembilan bulan dianggap sebagai eksperimen. OK Otrip merupakan singkatan dari One Karcis One Trip. Ketika program itu betul-betul diimplementasi, Anies menginginkan nama yang memiliki makna.

"Penamaan sebagai sebuah eksperimen, silakan jalan. Tapi ketika kita bicara tentang sistem yang terintegrasi, maka namanya harus memberikan makna," tuturnya.

Anies resmi mengganti nama program integrasi transportasi 'OK Otrip' menjadi 'Jak Lingko' pada Senin (8/10). Kata 'Jak' merupakan singkatan dari Jakarta. Sementara 'lingko' diambil dari bahasa Nusa Tenggara Timur yaitu sistem terintegrasi seperti jejaring yang digunakan untuk distribusi air di sawah. Ke depannya, Jak Lingko diharapkan bisa menjadi sistem integrasi yang lebih besar, mencakup moda LRT dan MRT.(OL-6)