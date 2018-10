Intip Persiapan Putri Eugenie Yuks

KERAJAAN Inggris segera menggelar Royal Wedding kedua tahun ini, setelah Pangeran Harry dan Meghan Markle, Mei lalu. Kali ini Putri Eugenie Victoria Helena akan mengikat janji suci dengan kekasihnya selama 7 tahun Jack Brooksbank pada Jumat (12/10).

Upacara pernikahan putri berusia 28 tahun tersebut akan dilaksanakan di lokasi yang sama dengan pernikahan Harry dan Meghan, yaitu St George’s Chapel, Windsor Castle, pada pukul 11 pagi waktu setempat.

Seperti yang dikutip dari EZ Magazine, Selasa (9/10) keluarga besar Kerajaan Inggris dikabarkan akan hadir, termasuk Ratu Elizabeth II. Setelah pemberkatan, pengantin tersebut akan menjalani prosesi arak-arakan menggunakan kereta kuda di Windsor, namun rutenya tidak akan sepanjang rute arak-arakan Harry dan Meghan. Rakyat Inggris pun diizinkan untuk meramaikan arak-arakan tersebut dengan berdiri di sepanjang sisi jalan Castle Hill, High Street, dan Park Street.

Resepsi pernikahan akan dilakukan di kastil Windsor, di mana Ratu Elizabeth II akan menjadi tuan rumahnya. Malam harinya akan diselengarakan perayaan di Royal Lodge, Windsor Great Park.

Dari segi penampilan, seperti disitat dari HarpersBazaar, putri kedua pasangan Pangeran Andrew of York dan Sarah Ferguson sangat menyukai make up yang tegas dan eyeliner yang tebal. Diperkirakan make up yang berani juga diaplikasikan di hari pentingnya.

Menurut protokol kerajaan, eyeliner smoke black tersebut akan dipadupadankan dengan blush on merah muda dan lipstick berwarna lembut. Sedangkan make up artist-nya puteri Eugenie menunjuk rumah make up legendaris Tilbury untuk menyempurnakan penampilannya.

Sejumlah selebriti dunia dikabarkan juga akan turut hadir pada pesta pernikahan tersebut seperti George dan Amal Clooney, Ellie Goulding, Ed Sheeran, David dan Victoria Beckham, Robbie Williams dan Ayda Field. (M-3)