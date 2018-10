Polisi Bidik Tersangka Lain dalam OTT di Rembang

PENYIDIK Tipikor Reskrim Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah masih mengembangkan kasus pungutan luar (pungli) di kantor uji KIR Dinas Perhubungan Rembang. Setelah sebelumnya tim dari Polda Jateng melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap dua pejabat uji KIR tersebut.

"Petugas penyidik masih melakukan pemeriksaan untuk mengembangkan kasus pungli di kantor uji KIR Dinas Perhubungan Rembang tersebut," kata Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah Kombes Agus Triatmadja kepada Media Indonesia, Selasa (9/10).

Pengembangan dilakukan karena penyidik akan mengorek aliran uang pungli yang dipungut kedua tersangka OTT. Sehingga tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain.

Dugaan sementara, lanjut Agus, kasus pungli sudah berlangsung lama dan tidak hanya melibatkan dua tersangka Saiful Anwar (master uji) dan Wasisto (bendahara), lantaran kantor uji KIR telah beroperasi sejak tahun 2013 lalu.

"Tunggu saja perkembangannya, petugas masih bekerja untuk mengungkap semuanya," imbuhnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, OTT dilakukantim Reserse Polda Jateng berhasil terhadap dua pejabat di kantor Uji KIR Kendaraan di Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang pada Kamis (5/10).

Selain mengamankan dua tersangka, petugas juga menyita beberapa barang bukti yakni uang tunai Rp21 juta, empat buku tabungan, kartu ATM, telepon seluler, buku pendaftaran dan buku catatan rincian hasil pungli serta memeriksa beberapa saksi terkait pungli tersebut.

Kedua tersangka diketahui melakukan pungutan biaya uji KIR Rp100-500 ribu per kendaraan. Hal itu tak sesuai dengan ketentuan Perda No. 6 tahun 2010 yang hanya menerapkan biaya uji sebesar Rp59.500-64.500 per kendaraan.

"Saat dilakukan OTT terdapat 37 kendaraan yang sedang melakukan uji KIR," ujar Kepala Subdit III Tipikor Polda Jateng Ajun Komusaris Besar Gunawan.

OTT berawal dari informasi dan laporan warga. Setelah dilakukan observasi diketahui pembayaran uji KIR kendaraan tidak melalui loket, tetapi diserahkan langsung kepada SA selaku master uji dengan jumlah lebih besar sesuai dengan kekurangan perlengkapan. Namun, kasir atau bendahara juga mengeluarkan bukti pembayaran.(OL-6)