Menkeu Sebut Perlu Ada Solusi Global atas Perkembangan Teknologi Digital

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan perlu ada upaya global untuk mencari solusi atas risiko yang timbul dari perkembangan teknologi digital untuk menjadi sebuah keuntungan dan mengubah risiko yang ada menjadi sebuah kesempatan.

Hal itu disampaikan Sri Mulyani dalam acara Pathway to Prosperity Rountable Breakfast yang merupakan rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-WBG Bali 2018. Acara tersebut membahas Inclusive growth and international governance in the digital age.

"Perkembangan teknologi memiliki korelasi positif dengan perkembangan ekonomi. Namun, ada fakta bahwa teknologi tinggi menyebabkan ketimpangan antar negara dan lebih banyak dirasakan negara-negara yang lebih makmur," kata Sri Mulyani dalam keterangan resmi, Selasa (9/10).

Perkembangan teknologi, lanjutnya, sering kali membawa tantangan dan kesempatan bagi perekonomian negara.

Menurutnya, penting bagi negara-negara di dunia memutar keadaan risiko menjadi kesempatan. Pasalnya, teknologi menyebabkan disrupsi atau menghambat beberapa hal seperti membuat beberapa pekerjaan menjadi tidak ada. Di sisi lain, teknologi juga bisa menghasilkan roadmap alternatif untuk perkembangan inklusif.

"Hari ini kita banyak membahas tentang kedaulatan data (data sovereignity), keamanan data, dan pendidikan IT. Terkait dengan pendidikan IT, Presiden Indonesia Bapak Jokowi membuat inisiatif mengundang Jack Ma untuk memberikan course. Sementara, di Indonesia ada Gojek dan Tokopedia yang berkembang sangat cepat. Kita harus bisa catch up dengan policy," terang Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, sangat penting seluruh negara-negara di dunia untuk mengubah ancaman risiko, terutama terkait teknologi digital menjadi keuntungan potensial dan memikirkan bagaimana langkah yang harus diambil setiap negara untuk mengambil kesempatan tersebut.

"Ada kebutuhan sosial di tingkat nasional maupun tingkat internasional untuk menghadapi revolusi industri baru ini yang akan menyebabkan pemerintah, warga negara dan swasta bekerja sama dan bersama-sama mempertimbangkan prinsip kerjasama ke depan dan lintas kebijakan," kata Sri Mulyani.

Pada kesempatan yang sama, Profesor Kebijakan Ekonomi dari Oxford, Stefan Dercon, mengatakan bahwa semua harus bekerja untuk meningkatkan istilah ekonomi untuk pertumbuhan inklusif dalam digital ekonomi dan langkah apa yang harus diambil.

Sementara itu, McKinsey Global Institute Senior Fellow Jeongmin Seong menyampaikan bahwa saat ini 30% hingga 40% pengeluaran masyarakat ada pada konsumsi internet. Hal itu yang kemudian menstimulasi sisi suplai dari usaha kecil dan menengah.

Kondisi di Indonesia sendiri, kata dia, 35% belanja dipicu dari konsumsi kaum perempuan. Selain itu, perkembangan teknologi juga telah menciptakan banyak pekerjaan, new program dan new model.

Menurut dia, e-commerce, digital finance, dan digital payment membutuhkan investasi yang besar.

Selain itu, menurut Jeongmin, pemerintah perlu membuat kebijakan terkait dengan apa yang dapat dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam kompetisi di dunia digital. (OL-2)