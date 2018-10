Teddy Adhitya Rekaman di Studio Alam

PENYANYI Teddy Adhitya, 27, baru saja merilis video lirik single terbarunya, Why Would I Be. Single itu akan menjadi salah satu lagu di album keduanya. Prosesnya digarap dengan konsep studio alam, mengambil lokasi di Lembang, Bandung, dan Singaraja, Bali.

"Album kedua ngerjainnya enggak ada yang di studio. Ngerjain musiknya, take vokalnya, gue sewa tempat di luar kota, yang banyak pohon, dingin, ambience sepi. Di situ gue set up studio, ngerjain di situ semua. Insya Allah album kedua rilis tahun depan," tuturnya saat ditemui di kawasan Kemang, Jakarta, Jumat (5/10).

Ia ingin membuktikan bahwa rekaman tidak harus di studio. Dengan teknologi yang ada saat ini, studio bisa dibawa ke mana saja. Ia tak ingin membatasi ruang berkarya.

Teddy pun merasakan perbedaan ketika take vokal di studio alam dengan studio yang memang terisolasi. Hujan, gerimis, suara jangkrik, sengaja ia sertakan sebagai ambience musiknya. Ia tidak ingin menghilangkannya. "Agar ketika orang dengerin sambil tutup mata, bisa merasakan ada di tempat itu."

Meski secara teknis agak terganggu, bagi Teddy cuaca di alam terbuka justru menjadi sistem pendukung. Baginya, selagi masih bisa diakali, kendala teknis tidak jadi masalah. (*/H-2)