Juara the X Factor Australia, Isaiah Firebrace, Kepincut Martabak dan Masakan Padang

RAMBUT gondrong, alis tebal dan suara lembut dalam lagu-lagu balad adalah ciri khas Juara the X Factor Australia 2016, Isaiah Firebrace. Jika selama ini penampilannya tersebut hanya disaksikan lewat siaran tv kabel atau streaming daring, Jumat (5/10) ia hadir langsung di Jakarta.

Bertempat di Morrisey Hotel Residences, Isaiah menyanyikan lagu dari singel sebelumnya It’s Gotta be You dengan iringan keyboard. Selanjutnya penyanyi berusia 18 tahun itu membawakan single terbarunya, Close to Me.

Bagi Isaiah, Indonesia bukanlah negara yang asing. Ia mengaku mengenal Indonesia sejak masih sekolah. Ada satu pelajaran di sekolahnya yang mengajarkan tentang bahasa dan budaya Indonesia.



“Saya masih ingat bahasa Indonesia. Saya bisa menunjukkan dengan menyebut angka 1 sampai 10,” kata Isaiah. Salain itu, Isaiah juga masih sedikit mengingat permainan anak-anak, Ular Naga, dan cara guru menyapa murid-muridnya dengan bahasa Indonesia.



Hari itu pun apresiasinya pada budaya nusantara ditunjukkan dengan mengenakan kemeja batik. Rupanya, beberapa hari berada di Indonesia juga membuat pria yang besar di Moama, New South Wales ini sudah kepincut kuliner Tanah Air. “Saya di sini makan makanan seperti pancake (martabak terang bulan) dan masakan padang. Saya suka,” kata pria yang mengaku suka makanan pedas ini.

Singel debut Isaiah “It's Gotta Be You” mencapai puncak tangga lagu iTunes Australia dan mendapatkan banyak penggemar di Eropa dan Asia. Sampai sekarang sudah diputar lebih dari 180 juta kali di Spotify.



Alasan itulah pada singel terbarunya, Close to Me, Isaiah memperluas promosinya, termasuk ke Indonesia. Di Indonesia, Isaiah juga tampil dalam salah satu festival musik yang diadakan di Jakarta. “Saya ingin mempromosikan lagu saya lebih luas, termasuk ke Eropa,” kata penyanyi yang ingin berkolaborasi dengan David Guetta, Calvin Harris, Ariana Grande, Bruno Mars, Justin bieber, Mariah Carey hingga Adam labert. (M-2)