GoWork Menjawab Tantangan

JIKA dulu pemilik usaha dipusingkan dengan urusan gedung sebagai tempat berkantor, kini berbeda. Para pengusaha tidak harus membangun atau memiliki kantor berkat adanya operator coworking space.

Satu dari beberapa operator coworking space yang siap menyediakan ruang kerja adalah GoWork. Inilah operator coworking space terkemuka di Indonesia yang merupakan hasil merger Rework dan GoWork pada Februari lalu.

“Jika bisa bersinergi mengapa harus berkompetisi?” kata CEO GoWork Vanessa Hendriadi saat konferensi pers di Pacific Place Mall, pekan lalu.

“Inilah dasar merger-nya Rework dan GoWork. Apalagi saya dan Richard Lim sudah berteman sejak lama dan kami memiliki kesamaan visi dan misi," ujar Vanessa yang sebelumnya menggawangi Rework.

Tren yang terus meningkat terhadap kebutuhan coworking space membuat Richard Lim (CFO & CRE GoWork) sangat optimistis dengan bisnis ini.

“Saat ini, sudah ada delapan lokasi GoWork yang telah beroperasi, dan akan ada enam lokasi lagi yang akan segera dibuka. Semuanya di lokasi yang strategis dan premium. Selain itu, kami akan memperluas ke Bali dan Surabaya,” ujar Richard.

Adapun beberapa lokasi GoWork, antara lain GoWork fX Mall dan Pacific Place Mall.

Sebagai operator coworking space, GoWork tidak tanggung-tanggung dalam menjawab kebutuhan kliennya. GoWork menggunakan konsep dan gaya rancangan interior modern serta terbuka untuk mendorong kreativitas, produktivitas, dan semangat sembari memberikan privasi. Selain itu, GoWOrk juga menyiapkan apliasi pintar nirkabel GoWork.

Kelebihan lainnya adalah GoWork menggandeng Ismaya Group untuk menjalankan filosofi ‘work and play’. Dengan kerja sama ini, para anggota GoWork mendapat akses eksklusif dan diskon di lebih dari 30 lokasi Ismaya Group di Jakarta.

Partnership & Marketing Specialist Carousell Kezia Limandouw adalah satu dari beberapa anggota GoWork cabang Chubb Square Sudirman yang mengaku puas dengan layanan GoWork.

“Harga sewanya terjangkau sehingga cost operational kami bisa lebih rendah. Selain layanan dan fasilitas yang baik, di sini ada kegiatan komunitas yang menyenangkan,” papar Kezia.

Dengan adanya operator coworking space, para pengusaha yang baru memulai usaha mereka (startup) tidak perlu pusing dengan kebutuhan kantor. GoWork siap menyediakan kantor yang bisa disewa per jam, per minggu, per bulan, atau per tahun.

"Tentu saja, jika sewanya lebih lama, harga sewanya lebih murah," kata Vanessa. "Tapi, layanan kami tidak hanya ditujukan bagi pengusaha pemula atau yang karyawannya sedikit saja, sebab kami juga punya klien yang memiliki ratusan pegawai." (OL-2)