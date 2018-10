Pemprov DKI Buka Sayembara untuk Logo Jak Lingko

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan mengadakan sayembara untuk logo baru Jakarta Lingko (Jak Lingko). Jak Lingko merupakan nama baru dari program integrasi transportasi One Karcis One Trip (OK Otrip).

"Kami mengundang teman-teman dari Asosiasi Desain Grafis Indonesia untuk membantu. Kami ingin membuka sayembara kepada masyarakat untuk merancang logo Jak Lingko," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Senin (8/10).

Anies menuturkan desain Jak Lingko harus menggambarkan jejaring transportasi. Desain diharapkan ada sebelum akhir Oktober ini.

"Mudah-mudahan ini bisa selesai sebelum akhir Oktober. Jadi akhir bulan Oktober kita bisa umumkan, kalau namanya kita luncurkan hari ini, tapi desainnya Insya Allah bisa kita selesaikan," ungkapnya.

Anies mengganti nama OK Otrip menjadi Jak Lingko. Lingko berasal dari bahasan Nusa Tenggara Timur yang berarti sistem terintegrasi seperti jejaring yang digunakan untuk distribusi air di sawah. Kosakata 'lingko' akan masuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pada Oktober ini.

Pergantian nama ini sebelumnya sempat disampaikan Anies ketika penandatanganan nota kesepahaman pada pekan lalu. Kesebelas operator angkutan kota yang sepakat mengikuti OK Otrip pun hadir saat pergantian nama ini. Di antaranya Budi Luhur, Koperasi Wahana Kalpika, Kopamilet Jaya, Komilet Jaya, dan Kolamas Jaya.

Ke depannya Anies berharap Jak Lingko bisa menjadi sistem integrasi yang lebih besar, mencakup moda LRT dan MRT.(OL-6)