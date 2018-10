Pemerintah Kampanye Sawit Berkelanjutan di Eropa

MENTERI Perdagangan Enggartiasto Lukita mengajak para produsen minyak kelapa sawit untuk bekerja sama melawan kampanye negatif di berbagai negara khususnya di kawasan Uni Eropa.

Saat ini, ujar pria yang akrab disapa Enggar, begitu banyak persepsi keliru tentang kelapa sawit. Jika dibiarkan, sentimen negatif itu akan dianggap sebagai kebenaran.

"Maka dari itu, kita semua yang terlibat dan berperan di industri sawit harus menggencarkan kampanye positif agar pemberitaan menjadi lebih berimbang dan masyarakat internasional lebih paham peran sawit bagi pembangunan berkelanjutan,” kata Enggar melalui keterangan resmi, Senin (8/10).

Hal tersebut disampaikan Enggar saat menjadi pembicara pada pertemuan Konferensi Minyak Kelapa Sawit Eropa (EPOAC) di Madrid, Spanyol, akhir pekan lalu.

Konferensi yang diinisiasi oleh European Palm Oil Aliance (EPOA) itu mengambil tema How Sustainable Palm Oil Contributes to the UN Sustainable Development Goals.

Beberapa tokoh dunia diundang sebagai pembicara dalam konferensi tersebut, seperto Menteri Industri Utama Malaysia Teresa Koh Sum Sim, Mantan Presiden Kolombia Alvaro Uribe Velez, dan Plant Production and Protection Officer of The FAO Regional Office for Europe and Central Asia Viliami Fakava.

Pada kesempatan tersebut, Enggar menginformasikan perkembangan terkini terkait kebijakan Moratorium Sawit yang ditandatangani Presiden Joko Widodo melalui Inpres Nomor 8 tanggal 13 September 2018 mengatur Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit.

"Indonesia telah menunjukkan komitmen terkait kontribusi sawit terhadap Sustainable Development Goals (SDGs) dengan mengeluarkan moratorium kelapa sawit," tegasnya.

Pemerintah juga telah membentuk Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO), standar nasional minyak sawit pertama di dunia. Kebijakan itu diluncurkan guna memastikan semua pengusaha kelapa sawit memenuhi standar pertanian yang diizinkan dan sesuai dengan keberlanjutan lingkungan.

Minyak kelapa sawit bukan komoditas biasa bagi Indonesia. Komoditas itu memainkan peran penting dalam perekonomian dan menyediakan lapangan kerja bagi 5,3 juta orang serta memberikan penghidupan bagi 21 juta orang di seluruh Tanah Air.

“Sejak pertengahan tahun 2000, ekspor minyak kelapa sawit telah menjadi sumber pendapatan penting bagi pemerintah untuk mendorong pembangunan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan di Indonesia," tuturnya.

Dalam upaya menggalang kekuatan melawan kampanye hitam, Enggar juga melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Industri Utama Malaysia Teresa Koh Sum Sim.

“Indonesia dan Malaysia akan bekerja sama menyusun strategi dan mengampanyekan minyak kelapa sawit yang berkelanjutan untuk melawan kampanye negatif,” pungkasnya.

Ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa pada 2017 tercatat sebesar US$3,83 miliar, naik 35,27% dari tahun sebelumnya yang hanya US$2,83 miliar. Secara rinci, ekspor komoditas tersebut ke Spanyol pada 2017 sebesar US$1,17 miliar. Melonjak signifikan sebesar 98,38% dari tahun sebelumnya yang tercatat US$795,09 juta.(OL-6)