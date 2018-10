OJK Gelar Kegiatan Implementatif Selama Annual Meeting IMF World Bank 2018

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) menggelar sejumlah kegiatan di Bali sebagai upaya memberikan nilai tambah perhelatan Pertemuan Tahunan IMF–Bank Dunia yang berlangsung di Bali, 12–13 Oktober mendatang.

“Berbagai kegiatan digelar OJK untuk mendukung pertemuan tahunan IMF–Bank Dunia agar hasil dari kegiatan tersebut dapat langsung disajikan dalam bentuk event yang bersifat implementatif dan memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia sebagai negara penyelenggara, terutama untuk Industri Jasa Keuangan Indonesia,” kata Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik Anto Prabowo, melalui keterangan resmi yang diterima, Senin (8/10).

Lima kegiatan akan digelar OJK di Bali yaitu, High Level Policy Dialogue Forum: The Future of Finance, Fintech Talk Seminar, International Seminar Research on Financial Sector and the Future of Finance, Financial Service Authority (FSA) of Asia Coordination Meeting, dan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan otoritas jasa keuangan Thailand dan Singapura.

Dalam High Level Policy Dialogue Forum: The Future of Finance, OJK memfasilitasi pimpinan otoritas dan akademisi/ahli terpandang dari luar negeri berinteraksi dan berdiskusi bersama para pimpinan industri jasa keuangan, lembaga multilateral mengenai transformasi sektor jasa keuangan, di tengah era revolusi teknologi digital dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan dan mencapai target pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (sustainable development).

“Forum ini akan membahas pencapaian sustainable development goals selama tiga tahun terakhir dan tantangan ke depan sampai 2030 di negara berkembang maupun maju, serta pengaruh disrupsi kemajuan teknologi digital ke depan terhadap ekonomi dan sektor keuangan,” ujarnya.

Pada seminar OJK Fintech Talk, OJK berupaya mendapatkan perspektif yang lebih luas dan menyeluruh dalam mendalami peran Fintech sebagai platform inklusi keuangan dan peningkatan akses pendanaan bagi segmen mikro dan SME serta Keuangan Syariah. Seminar ini didukung oleh Asian Development Bank (ADB).

Kemudian, dalam seminar OJK International Seminar Research on Financial Sector and the Future of Finance, ditujukan untuk menampilkan hasil penelitian terkini dari berbagai universitas luar negeri dan riset. OJK bekerja sama dengan universitas dalam negeri mengenai isu-isu sektor keuangan yang sedang berkembang pada saat ini. (OL-2)