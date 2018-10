Sutopo-Raisa Makin Akrab

HUBUNGAN Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho dengan penyanyi Raisa Andriana terlihat semakin dekat di media sosial. Keduanya berbalas pesan melalui Twitter pada Minggu (7/10) malam, tepat di hari ulang tahun Sutopo yang ke-49.

"Selamat ulang tahun Pak @Sutopo_PN! Semoga selalu diberi kekuatan, tetap semangat dan terus menginspirasi ya, Pak:)," tulis penyanyi tembang Could it Be Love itu sekitar pukul 20.56 WIB.

Tidak butuh waktu lama, cuitan Raisa pun langsung dibalas Sutopo lengkap dengan capture percakapan mereka.

"Terima kasih Mbak @raisa6690. Semoga kita senantiasa diberi keselamatan, kesehatan, kebahagiaan, dan barokah oleh-Nya. Jaga kesehatan ya, Mbak. Jangan lupa untuk selalu bersyukur," tulis Sutopo pada pukul 21.30 WIB.

Percakapan tersebut pun langsung ditanggapi riuh oleh para netizen. Hingga Senin (8/10) pukul 9.55 WIB, cuitan Raisa tersebut telah mendapat 3.410 kali retweet, 6.280 suka, dan 327 komentar.

Di sisi lain, balasan dari Sutopo telah mendapatkan 662 retweet, 1.615, dan 135 komentar.

Sutopo-Raisa belakangan menjadi topik perbincangan yang hangat di media sosial setelah sebelumnya pada Rabu (3/10), Sutopo dan Raisa saling berbincang melalui panggilan video.

Perbincangan tersebut berlangsung akrab usai Sutopo menggelar konferensi pers tentang bencana di Sulawesi Tengah.

Sutopo merupakan pemberi informasi terdepan di BNPB ke masyarakat dan media. Ia juga tengah menjalani perawatan karena kangker paru-paru stadium IV.

Sutopo dengan Raisa ramai di media sosial setelah beberapa kali Sutopo menuliskan akun Raisa dalam tweet-tweetnya. Netizen kemudian ramai-ramai menuliskan tagar #SutopoMeetRaisa. (OL-2)