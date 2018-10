Venom Sukses Puncaki Box Office

FILM superhero Venom sukses memuncaki box office Amerika Utara setelah meraup pendapatan sebesar US$80 juta pada akhir pekan.

Film pertama dari Sony's Marvel Universe itu menampilkan Tom Hardy sebagai seorang wartawan yang menjadi inang bagi symbiote alien yang memberikan dia kekuatan super.

Posisi kedua ditempati film musikal A Star Is Born yang meraup pendapatan sebesar US$41,2 juta.

Film remake ketiga dari film produksi 1973 dengan judul yang sama itu menandai debut Bradley Cooper sebagai sutradara. Cooper juga tampil sebagai pemeran utama sebagai seorang musisi yang jatuh cinta dengan seorang penyanyi yang diperankan oleh Lady Gaga.

Film animasi Smallfoot menempati posisi ketiga, Film produksi Warner Bros itu meraup pendapatan sebesar US$14,9 juta di pekan kedua mereka.

Film yang berkisah mengenai sekelompok Yeti yang bertemu seorang manusia menampilkan suara Channing Tatum LeBron James, dan Danny DeVito.

Posisi keempat ditempati pemuncak box office pekan lalu, Night School. Raihan film komedi yang dibitangi Kevin Hart itu merosot sebanyak US$16 juta menjadi sebesar US$12,3 juta.

Film keluarga produksi Universal, The House With a Clock in Its Walls merosot dari posisi ketiga ke posisi kelima setelah meraup pendapatan sebesar US$7,2 juta. (AFP/OL-2)