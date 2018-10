Layaknya ASI, Menggendong Juga Fondasi Kehidupan Manusia

TIDAK hanya air susu ibu atau ASI yang menjadi fondasi bagi kehidupan manusia. Menurut Wakil Ketua Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) Nia Umar menggendong anak sejak dini merupakan cara tepat menjaga pertumbuhan dan perkembangan anak agar maksimal.

Ia mencontohkan, menggendong dengan tepat akan menjaga pertumbuhan tulang belakang, panggul, pinggang, dan kaki hingga nantinya bisa berjalan dengan baik.

Sementara itu, menggendong dengan lekat juga menurut penelitian mampu menjaga emosi anak menjadi lebih stabil.

"Bayi yang digendong lebih sering dan dengan metode yang tepat terbukti lebih baik perkembangannya baik motorik, emosional maupun kognitifnya," ujar Nia dalam bincang-bincang bertema Pentingnya menyiapkan 1000 hari pertama usia anak pada perayaan Pekan Menggendong Sedunia yang digelar di Sekolah Kembang Kemang, Jakarta Selatan, Minggu (7/10).

Nia juga menjelaskan cara menggendong yang tidak benar justru mengganggu tumbuh kembang anak seperti tulang belakang yang tidak lurus atau bengkok serta terganggunya pertumbuhan tulang panggul yang membuat anak merasa tidak nyaman atau bisa berdampak pada perkembangan saat belajar berjalan.

Oleh karena itu, Nia memberikan tips dalam menggendong anak yakni dengan mengingat akronim TICKS. Pertama adalah tight atau menggendong harus erat yakni sebisa mungkin dalam posisi anak memeluk ibu. Kedua in view all times artinya kepala atau wajah bayi bisa dilihat kapan saja. Ketiga close enough to kiss bayi mudah dicium saat digendong. Keempat keep chin of the chest atau dagu anak harus berjarak dengan dada ibu, dan yang terakhir supporting back atau harus menopang tulang belakang secara lurus.

Dengan menerapkan tips ini, ibu atau ayah tidak perlu khawatir anaknya akan terganggu saat digendong. Aktivitas menggendong pun tidak akan mengganggu aktivitas lainnya karena anak merasa nyaman.

"Lalu yang terakhir ingat bahwa posisi kaki anak harus membentuk huruf m. Ketika masih di bawah usia enam bulan sebaiknya bayi diposisikan sedikit meringkuk mengikuti bentuk tubuhnya saat masih di dalam kandungan. Setelah di atas usia enam bulan, kaki dan badan bayi bisa dibuka lebih lebar menyesuaikan pertumbuhannya," terang Nia.

Ia pun membantah mitos menggendong bayi dengan bentuk kaki m bisa membuat bayi berjalan mengangkang atau bentuk kaki bayi akan seperti huruf o. Ia juga tidak menyarankan bayi dibedong dan digendong lurus saat di bawah usia enam bulan dengan kain jarit seperti yang saat ini masih sering dilakukan oleh para orangtua.

"Justru bentuk kaki bayi m itulah yang disarankan oleh para ahli baik dokter spesialis anak maupun tulang," imbuhnya.(OL-6)