Pulihkan Ekonomi Pascabencana, Bulog Hadirkan Operasi Pasar di Sulteng

GUNA memulihkan perekonomian masyarakat, Perum Bulog Sulawesi Tengah menggelar operasi pasar murah hingga batas waktu yang belum ditentukan pascagempa dan tsunami di Palu. Operasi pasar mulai dilakukan pada Jumat (5/10) untuk mengatasi kekurangan bahan pokok pada daerah terdampak bencana, yakni Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Sigi.

"Tidak ada batas waktu operasi pasar murah yang kami adakan. Operasi pasar tidak dibatasi demi menghidupkan perekonomian di daerah terdampak bencana," kata Kepala Perum Bulog Divisi Regional Sulteng Khozin di Palu, Sabtu (6/10) petang.

Untuk jam pelaksanaan, operasi pasar dimulai pukul 06.00 WITA hingga 17.00 WITA. Lokasi operasi pasar berada di depan Kantor Perum Bulog Divre Sulteng Jalan Profesor Moh Yamin, Kota Palu.

"Kita juga mengadakan operasi pasar di Pasar Inpres Manonda, Pasar Masomba dan Pasar Tavanjuka," imbuhnya.

Sembako yang dijual meliputi beras, minyak goreng, gula, tepung terigu dan daging beku. Khozin merinci harga yang diberikan Bulog Sulteng, untuk harga beras Rp8.500 per kg, minyak goreng Rp12.500 per kg, gula kemasan premium Rp11.500 per kg, tepung terigu Rp8.000 per kg dan daging beku Rp80.000 per kg.

"Operasi pasar baru kita adakan Jumat karena sebelumnya penjarahan dimana-mana. Kita takut melakukan operasi pasar. Alhamdulillah operasi pasar yang kita lakukan dijaga polisi dan tentara. Gudang sembako milik Bulog Sulteng juga sudah dijaga," tuturnya.

Khozin mengimbau masyarakat yang membutuhkan sembako agar langsung mendatangi stand operasi pasar di empat titik yang telah disediakan.(OL-6)