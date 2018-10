Aeon Mall Garden City Gelar Promosi Wisata Wakayama

WAKAYAMA merupakan salah satu destinasi favorit di Jepang selain Gunung Fuji, Tokyo, Kyoto, Osaka, dan lainnya. Untuk mengetahui lebih dalam tentang Wakayama, acara promosi pun digelar di Aeon Mall Jakarta Garden City pada 6-7 Oktober 2018.

Acara ini sekaligus memperingati 60 tahun hubungan diplomatik Jepang dan Indonesia. Wakayama memiliki pesona keindahan yang langka berupa tempat-tempat bersejarah yang menjadi pusat spiritual selama lebih dari seribu tahun.

Di Wakayama utara, pengunjung dapat menemukan daerah yang masih dianggap sakral yaitu Koyasan atau pegunungan Koya. Adapun di bagian barat laut, terdapat ibu kota Prefektur Wakayama yaitu Wakayama City. Sedangkan di Wakayama Selatan, dapat dinikmati pemandangan Lautan Pasifik, pegunungan dan hutan lebat yang merupakan area suci Kumano Sanzan.

Acara promosi Wakayama di Aeon Mall Jakarta Garden City dimulai pada Sabtu (6/10) pukul 10.00-22.00 WIB. Pembukaan acara promosi itu dimeriahkan oleh Odori and Taiko performance dari Binus University sebagai rangkaian dari opening ceremony.

Dihadiri pula oleh Wakayama Special Advisor Ichiro Takase, Chairman of the Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Jepang Rahmat Gobel, kemudian sambutan dari HE Tadayuki Miyashita, Duta Besar Jepang untuk Indonesia.

Dalam prosesi pembukaan dilakukan juga serah terima suvenir sebagai simbolik atas berjalannya kegiatan promosi dari Ichiro Takase kepada Rachmat Gobel. Selain itu, para pengunjung mal yang hadir akan disuguhkan beragam aktivitas seru lainnya. (RO/OL)