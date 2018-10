Universitas BSI Raih Penghargaan Cisco

UNIVERSITAS Bina Sarana Informatika (UBSI) meraih penghargaan ‘CCNA Routing and Switching’ dengan kualifikasi 'In recognitions of outstanding performance and commitment in FY2018'.

Penghargaan diberikan Mrs Marcella Jeffrey, selaku Cisco Regional Manager ASEAN and ANZ, kepada perwakilan Cisco Network Academy UBSI, Rachmat.

Penghargaan Award Networking Academy ini ditujukan bagi akademi jaringan yang memiliki prestasi selama mengikuti sertifikasi Cisco dan serangkaian acara lainnya.

Rektor UBSI, Mochamad Wahyudi, mengatakan, penghargaan ini menjadi kebanggaan bagi UBSI yang telah berhasil memfasilitasi sertifikasi Cisco bagi mahasiswa UBSI sejak 2016 hingga sekarang.

“Melalui penghargaan ini, Cisco Network Academy UBSI semoga menjadi lebih baik dalam sertifikasi Cisco. Serta memberikan motivasi kepada para instruktur dan mahasiswa untuk terus berprestasi dan dapat bersaing di industri yang berkembang di dunia IT, baik di dalam maupun luar negeri,” papar Wahyudi melalui keterangan yang diterima, Sabtu (6/10).

Dia mengutarakan, penyerahaan penghargaan ini bersamaan dengan perhelatan acara Indonesia Networking Academy Conference 2018 bertempat di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, yang bertemakan ‘Digital Transformation In Education’ Academy Conference 2018.

Wahyudi menjelaskan, CCNA Routing and Switching merupakan kurikulum baru dari Cisco yang menyediakan pondasi pengetahuan tentang jaringan komputer.

CCNA adalah singkatan dari Cisco Certification Network Associate. Sebuah program sertifikasi di industri jaringan komputer yang dikeluarkan oleh Cisco System. Perusahaan yang saat ini secara de-facto menjadi standar teknologi jaringan komputer di dunia. Program sertifikasi CCNA dikeluarkan oleh Cisco pada 1998.

CCNA merupakan sertifikasi tingkat intermediate (menengah) yang berarti lulusan pemegang sertifikat CCNA dianggap sudah mampu mengelola jaringan level medium-high skala enterprise. (RO/OL)