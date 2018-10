Seafood Pedas Membara

BAGI pencinta makanan pedas, tentunya tidak lengkap menyantap makanan tanpa sensasi yang membakar lidah. Rasa pedas yang spontan membuat keringat mengucur seakan memberikan sensasi tersendiri saat bersantap.

Nah, salah satu restoran yang wajib dicoba pencinta rasa pedas ialah restoran Seafood dan Ayam EGP di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Restoran yang baru dibuka beberapa bulan lalu ini menyajikan hidangan laut hingga ayam. Tak ketinggalan makanan lain, seperti bakmi, nasi goreng, aneka tumis sayuran, sayur asem, sampai tahu dan tempe goreng sebagai pelengkap.

Tidak semata menu yang disajikan pedas, tetapi ada tambahan pelengkap sambal. Ada empat varian sambal yang memiliki nama yang unik, yakni sambal petir, sambal geledek, sambal EGP, dan sambal badai, dengan tingkat kepedasan yang berbeda.

Sambal petir, misalnya, merupakan sambal yang bercita rasa paling pedas dengan sentuhan rasa asam yang menyegarkan dari jeruk limau sehingga teksturnya pun berair. Sambal ini cocok disajikan bersama hidangan ikan atau cumi bakar, sedangkan sambal EGP yang berwarna merah menggoda memiliki rasa sedikit manis karena adanya penambahan gula jawa di dalamnya. Sementara itu, sambal badai memiliki rasa pedas, tetapi gurih. Selain itu, cita rasa gurih dan sedikit asin ditonjolkan sambal geledek. Harga aneka sambal tersebut sangat murah, hanya Rp5 ribu per porsinya.

Andalan

Saat berkunjung, jangan lupa menikmati hidangan ikan kaci-kaci bakar. Sajian yang dibanderol Rp52 ribu ini merupakan andalan dari restoran ini. Ikan tersebut memiliki tekstur yang lembut dengan tingkat kematangan yang pas serta tidak ada aroma amis.

"Ikan kaci-kaci kita pilih ikan yang fresh dibelah 2 lalu diberi bumbu, yaitu jahe yang sudah diblender, perasan jeruk nipis, dan garam dibaluri 1 menit untuk hilangkan amisnya. Lalu dibakar sekitar 7 menit sudah matang. Tapi, saat ikan setengah matang kita olesi sambal petir," jelas Chef Restoran Seafood dan Ayam EGP, Darmawan, kepada Media Indonesia, pada pertengahan Agustus ini.

Selanjutnya, yang patut dicoba ialah sup bandeng palumara. Tekstur ikannya yang lembut berpadu dengan kuahnya yang berwarna kuning yang terbuat dari campuran asam jawa, kunyit, serta rempah-rempa lainnya menlahirkan cita rasa yang pedas, gurih, tetapi segar. Harganya pun terjangkau, hanya Rp65 ribu per porsinya. Anda tidak perlu khawatir saat menyantap sup bandeng palumara karena duri-durinya sudah dihilangkan.

Sajian seafood andalan lainnya ialah kepiting saus padang yang dijual Rp170 ribu per porsi dan cumi bakar yang dijual Rp52 ribu per porsi. Kepiting saus padang disajikan dalam porsi yang cukup besar. Berwarna merah kekuningan, saus padang yang disiram hingga melumuri kepiting tak terasa terlalu pedas. Sementara itu, untuk cumi bakarnya, tekstur dagingnya sangat empuk, rasanya manis gurih dengan sentuhan rasa pedas menyatu dengan sempurna. Apalagi, saat dicocol dengan sambal petir, sensasi pedas gurih langsung lumer di lidah.

Pendamping

Selain nikmat dengan nasi putih, coba tambahan tauge ikan asin, yaitu tauge yang ditumis dengan ikan asin jambal. Taugenya memiliki tingkat kematangan yang pas dan masih terasa renyah. Rasa gurih terasa dominan, tetapi tetap pas di lidah dan potongan ikan asin jambal semakin menambah cita rasa dari hidangan tumis ini.

Bila bingung memilih, tersedia menu paket yang hemat di kantong. Contohnya, menu paket EGP cuex negeri B yang dijual Rp23 ribu, berisikan satu potong ayam geprek atau kremes, tahu, tempe, sayur asem, dan sambal. Kulit ayam geprek yang disajikan terasa sangat renyah dan gurih.

Setelah puas bersantap dan ingin menetralisasi rasa pedas di lidah, Anda bisa memesan minuman segar yang menjadi andalan restoran tersebut, yaitu watermelon crush yang dijual Rp55 ribu. Tampilan dari hidangan penutup tersebut sangat unik dan menarik. Terbuat dari bola-bola buah semangka dan serutan es, ditambah sirup rasa kokopandan. Watermelon crush disajikan di dalam buah semangka utuh yang difungsikan sebagai mangkok. Rasa manis menyegarkan akan langsung memadamkan rasa pedas di mulut. Selamat mencoba! (M-3)